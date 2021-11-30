Как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус Украины

Пентхаус, расположенный в исторической части Печерского района центра Киева, оказался самой дорогой квартирой в Украине. Об этом стало известно благодаря объявлению на портале OLX Недвижимость.

Известно, что общая площадь двухуровневой квартиры – 447 квадратных метров, на которых разбросаны 5 спален. 3 из них – с собственными ванными комнатами. Хотя в объявлении указано, что всего в пентхаусе 8 санузлов.

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Сколько стоит и как выглядит квартира

Как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус Киева / Фото metry.ua

Цена за объект достигает 7 миллионов долларов, сообщает служба OLX Недвижимость.

Количество просмотров за месяц – 11 492. При этом количество просмотров обычных объявлений в категории "Продажа квартир" на вторичном рынке за месяц собирает не более 10 тысяч просмотров. Это свидетельствует о том, что объект потенциально интересен украинцам.

Как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус Киева / Фото metry.ua

В объявлении отмечается, что жилье оборудовано системой "Умный дом", имеет 3 уровня охраны, отдельную серверную, спа-зону, собственную автономную котельную и систему очистки воды. Для сравнения, средняя цена за квартиру с подобными характеристиками (400 – 500 "квадратов" в Печерском районе столицы и количеством комнат 5+) составляет 2,2 миллиона гривен, что в 3 раза меньше самого дорогого предложения на сайте.

Как выглядит и сколько стоит самый дорогой пентхаус Киева / Фото metry.ua

По данным OLX Недвижимость, за стоимость одной дорогой квартиры можно приобрести несколько многокомнатных квартир в Киеве на вторичном или первичном рынке.

Новостройки:

Класс Количество комнат Цена в долларах Количество квартир в заданном ценовом диапазоне Бизнес 4+ 310 тысяч 22 Комфорт 4+ 137 138 51 Эконом 4+ 127 131 55 Элит 4+ 660 тысяч 11

Вторинне житло:

Тип дома Количество комнат Цена в долларах Количество квартир в заданном ценовом диапазоне Жилищный фонд от 2011 года 3 239 500 29 Жилищный фонд с 2001 – 2010 года 3 170 500 41 Совмин 3 144 500 48 Сталинка 3 185 тысяч 38 Царский дом 3 215 тысяч 32

Фото самой дорогой квартиры Украины: