Следовательно, все больше стран работают над разработкой социального жилья. То есть такого, которое проектируется, строится и распределяется между населением неприбыльными организациями. Рассказываем, как социальное жилье работает в разных странах мира.

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Бельгия



Социальное жилье в Бельгии / Фото Buro II & Archi+I

В бельгийском правительстве социальное жилье предоставляется как отдельным гражданам, так и семьям с низкими доходами. Сорок лет назад система социального жилья была децентрализована по трем регионам страны: Брюссельскому, Фламандскому и Валлонскому. Строить жилье для малоимущих слоев населения могут муниципалитеты, государственные компании, кооперативы или некоммерческие организации.



Социальное жилье в Бельгии / Фото BOGDAN & VAN BROECK

Бельгия структурировала свой социальный жилищный фонд по двум категориям. "Социальное жилье", предоставляемое тем, кто испытывает материальные трудности и "промежуточное жилье", которое распределяется между бельгийцами, которые оказались в менее тяжелом положении, но все еще нуждаются в государственной помощи. Социальное жилье составляет более 280 000 единиц от всех возведенных объектов в стране.

Испания



Социальное жилье в Испании / Фото Pich-Aguilera Architects

Конституция Испании гарантирует гражданам право на собственное жилье. Однако сейчас страна сталкивается с серьезным жилищным кризисом, поэтому власть все чаще идет на специальные выплаты и помощь тем, кто хочет переехать.



Социальное жилье в Испании / Фото Zon-e Arquitectos

В отличие от многих европейских стран, жилищный фонд Испании закреплен за собственниками, то есть 95% арендованных объектов принадлежат частным лицам, а не учреждениям. Это легло в базу проекта общественного жилья: испанцы в большей степени получают право принадлежности на недвижимость, а не базируются на субсидированных схемах аренды.

Нидерланды

В Нидерландах социальное жилье предлагается гражданам по субсидированным тарифам. Живущие в субсидированных домах платят менее 710,68 евро в месяц, остальное вносит правительство. Контроль аренды означает, что цены не могут расти более чем на 4,3% в год.

Социальное жилье в Нидерландах / Фото Dick van Gameren architecten, HVE architecten

Социальными районами управляют специально созданные жилищные ассоциации. Также в их обязанности входит контроль порядка на улицах, предотвращение вандализма и поддержание состояния общественных объектов.

США



Социальное жилье в США / Фото Alexander Gorlin Architects

Социальное жилье в Соединенных Штатах часто имеет форму "субсидированного жилья", которым управляют федеральные, государственные и местные учреждения. Государственное жилье стоит ниже рыночного, а федеральные программы частенько предлагают ежемесячные ставки в размере 30% дохода домохозяйства.



Социальное жилье в США / Фото Kevin Daly Architects

Право на государственное жилье в Соединенных Штатах зависит от годового валового дохода, гражданства или иммиграционного статуса, также включает помощь пожилым людям, людям с ограниченными возможностями или семьям. В то время как местные жилищные ассоциации управляют социальным жильем, окончательная ответственность возлагается на Департамент жилищного строительства и городского развития.

Чили



Социальное жилье в Чили / Фото Arq2g

За последние 30 лет Чили сделала большие шаги в сфере доступного жилья. Доля семей и лиц, не имеющих жилья или жилищные условия которых не отвечают стандартам, снизилась с 23% в 1992 году до 10% в 2011 году. Однако низкое качество и переполненность жилищного фонда остается серьезной проблемой в стране.



Социальное жилье в Чили / Фото ELEMENTAL

Такие программы, как Subsidios para Acondicionamiento Termico de la Vivienda, также предлагают субсидии по восстановлению жилья для домохозяйств в первых трех квинтилях распределения дохода, включая ремонт крыш и стен, а также повышение энергоэффективности.

Мексика

В Мексике жилье для малоимущих групп обеспечивается жилой системой самопомощи, где семьи играют важную роль в строительстве собственного или социального жилья. За последние десять лет было введено несколько программ помощи. Программы Tu Casa и Vivienda Rural предоставляют гранты на строительство новых домов, покупку готовых домов и ремонт.

Социальное жилье в Мексике / Фото tallerdea, ANTNA, Inhabitants of Tepetzintan + Comunal Architecture Workshop

В 2007 году была введена программа Esta es tu Casa для помощи домохозяйствам, чьи доходы составляли в пять раз меньше минимальной заработной платы. Денежные средства выделяются через органы исполнительной власти (банки и жилищные учреждения). Программа социального жилья направлена на автономность каждого строящегося или восстановленного дома.