Відтак все більше країн працюють над розробкою соціального житла. Тобто такого, яке проєктується, будується та розподіляється між населенням неприбутковими організаціями. Розповідаємо, як соціальне житло працює в різних країнах світу.

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Бельгія

Соціальне житло у Бельгії / Фото Buro II & Archi+I

У бельгійському уряді соціальне житло надається як окремим громадянам, так і сім'ям з низькими доходами. Сорок років тому система соціального житла була децентралізована за трьома регіонами країни: Брюссельський, Фламандський та Валлонський. Будувати житло для малозабезпечених верств населення можуть муніципалітети, державні компанії, кооперативи або некомерційні організації.

Соціальне житло у Бельгії / Фото BOGDAN & VAN BROECK

Бельгія структурувала свій соціальний житловий фонд за двома категоріями. "Соціальне житло", яке надається тим, хто має матеріальні труднощі та "проміжне житло", яке розподіляється між бельгійцями, які опинилися в менш важкому становищі, але все ще потребують державної допомоги. Наразі соцжитло становить понад 280 000 одиниць від усіх зведених об'єктів в країні.

Іспанія

Соціальне житло в Іспанії / Фото Pich-Aguilera Architects

Конституція Іспанії гарантує громадянам право на власне житло. Проте зараз країна стикається з серйозною житловою кризою, тому влада все частіше йде на спеціальні виплати та надання допомоги тим, хто хоче переїхати.

Соціальне житло в Іспанії / Фото Zon-e Arquitectos

На відміну від багатьох європейських країн, житловий фонд Іспанії закріплений за власниками, тобто 95% орендованих об’єктів належать приватним особам, а не установам. Це лягло в основу проєкту соціального житла: іспанці переважно отримують право власності на нерухомість, а не базуються на субсидованих схемах оренди.

Нідерланди

У Нідерландах соціальне житло пропонується громадянам за субсидованими тарифами. Ті, хто живе в субсидованих будинках, платять менш як 710,68 євро на місяць, решту вносить уряд. Контроль за орендою означає, що ціни не можуть зростати більш ніж на 4,3% на рік.

Соціальне житло в Нідерландах / Фото Dick van Gameren architecten, HVE architecten

Соціальними районами керують спеціально створені житлові асоціації. Також в їхні обов'язки входить контроль порядку на вулицях, запобігання вандалізму та підтримка стану громадських об'єктів.

США

Соціальне житло в США / Фото Alexander Gorlin Architects

Соціальне житло в Сполучених Штатах часто має форму "субсидованого житла", яким керують федеральні, державні та місцеві установи. Державне житло коштує нижче ринкового, а федеральні програми часто пропонують щомісячні ставки в розмірі 30% доходу домогосподарства.

Соціальне житло в США / Фото Kevin Daly Architects

Право на державне житло в Сполучених Штатах залежить від річного валового доходу, громадянства чи імміграційного статусу, також включає допомогу літнім людям, людям з обмеженими можливостями чи сім’ям. У той час як місцеві житлові асоціації керують соціальним житлом, остаточна відповідальність покладається на Департамент житлового будівництва та міського розвитку.

Чилі

Соціальне житло в Чилі / Фото Arq2g arquitectura

За останні 30 років Чилі зробила великі кроки у сфері доступного житла. Частка сімей та осіб, які не мають житла або житлові умови яких не відповідають стандартам, знизилася з 23% у 1992 році до 10% у 2011 році. Проте низька якість та переповненість житлового фонду лишається серйозною проблемою у країні.

Соціальне житло в Чилі / Фото ELEMENTAL

Такі програми, як Subsidios para Acondicionamiento Termico de la Vivienda, також пропонують субсидії на відновлення житла для домогосподарств у перших трьох квінтилях розподілу доходу, включаючи ремонт дахів і стін, а також підвищення енергоефективності.

Мексика

У Мексиці житло для малозабезпечених груп забезпечується житловою системою самодопомоги, де сім'ї відіграють важливу роль у будівництві власного або соціального житла. За останні десять років було запроваджено кілька програм допомоги. Програми Tu Casa та Vivienda Rural надають гранти на будівництво нових будинків, купівлю готових будинків та ремонт.

Соціальне житло у Мексиці / Фото tallerdea, ANTNA, Inhabitants of Tepetzintan + Comunal Architecture Workshop

У 2007 році була запроваджена програма Esta es tu Casa для допомоги домогосподарствам, чиї доходи становили у п’ять разів менше мінімальної заробітної плати. Кошти виділяються через органи виконавчої влади (банки та житлові установи). Програма соціального житла направлена на автономність кожного споруджуваного чи відновленого будинку.