Удалось найти старое сооружение на юге Франции. Как выглядит дом, в котором никто не жил десятки лет, рассказываем дальше.
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Как выглядит дом, потерянный во времени
Несколько сотен лет назад в маленьком городке на юге Франции появилось это маленькое фермерское здание с выдающейся историей. Принадлежало оно выдающейся семье, известной далеко за пределами региона. Местные не понимают, почему имение покинули и как оно оказалось наедине в таком заброшенном состоянии.
Здание снаружи выглядит куда хуже, чем внутри: фасад изрядно пострадал от времени и погодных условий. Внутри же сохранился уникальный французский стиль со многими предметами.
Старинный дом во Франции / Фото Boredpanda
Здесь и несколько спален, и столовая, и гостиная, и уникальная посуда и книги. Потолок уже начал разрушаться, так что природа с каждым годом все крепче окутывает дом своими крепкими объятиями, что и обрекает его на полное разрушение.
Гостиная старинного дома / Фото Boredpanda
Одна из спален / Фото Boredpanda
Старинный дом / Фото Boredpanda
Еще одна спальня во французском стиле / Фото Boredpanda
Уникальный старинный стиль и мебель из дерева / Фото Boredpanda
Фото Boredpanda
Фото Boredpanda
Фото Boredpanda
Фото семьи, жившей в доме раньше / Фото Boredpanda