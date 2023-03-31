Вдалось віднайти старезну споруду на півдні Франції. Як виглядає будинок, у якому ніхто не жив десятки років, розповідаємо далі.

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Як виглядає будинок, загублений у часі

Кілька сотень років тому у маленькому містечку на півдні Франції з'явився цей маленький фермерський будинок з видатною історією. Належав він видатній родині, яка була відомою далеко за межами регіону. Місцеві не розуміють, чому маєток покинули та як він опинився наодинці у такому занедбаному стані.

Будівля зовні виглядає куди гірше, ніж всередині: фасад добряче постраждав від часу та погодних умов. Всередині ж зберігся унікальний французький стиль з багатьма ужитковими предметами.

Старовинний будинок у Франції / Фото Boredpanda

Тут і кілька спалень, і їдальня, і вітальня й унікальний посуд та книги. Стеля вже почала руйнуватись, тож природа з кожним роком все міцніше огортає будинок своїми міцними обіймами, що й прирікає його на повне руйнування.

Вітальня старовинного будинку / Фото Boredpanda

Одна зі спалень / Фото Boredpanda

Старовинний будинок / Фото Boredpanda

Ще одна спальня у французькому стилі / Фото Boredpanda

Унікальний старовинний стиль та меблі з дерева / Фото Boredpanda

Фото Boredpanda

Фото Boredpanda

Фото Boredpanda

Фото сім'ї, яка жила у будинку раніше / Фото Boredpanda