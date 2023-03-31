Как выглядит заброшенный дом во Франции, в котором никто не жил десятки лет

Соискатели приключений и интересных локаций часто отправятся на поиски потерянного архитектурного или культурного наследия. Иногда удается найти среди природы уникальные исторические артефакты, например этот заброшенный дом.

Удалось найти старое сооружение на юге Франции. Как выглядит дом, в котором никто не жил десятки лет, рассказываем дальше.

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Как выглядит дом, потерянный во времени

Несколько сотен лет назад в маленьком городке на юге Франции появилось это маленькое фермерское здание с выдающейся историей. Принадлежало оно выдающейся семье, известной далеко за пределами региона. Местные не понимают, почему имение покинули и как оно оказалось наедине в таком заброшенном состоянии.

Здание снаружи выглядит куда хуже, чем внутри: фасад изрядно пострадал от времени и погодных условий. Внутри же сохранился уникальный французский стиль со многими предметами.

Старинный дом во Франции / Фото Boredpanda

Здесь и несколько спален, и столовая, и гостиная, и уникальная посуда и книги. Потолок уже начал разрушаться, так что природа с каждым годом все крепче окутывает дом своими крепкими объятиями, что и обрекает его на полное разрушение.

Гостиная старинного дома / Фото Boredpanda

Одна из спален / Фото Boredpanda

Старинный дом / Фото Boredpanda

Еще одна спальня во французском стиле / Фото Boredpanda

Уникальный старинный стиль и мебель из дерева / Фото Boredpanda

Фото Boredpanda

Фото Boredpanda

Фото Boredpanda

Фото семьи, жившей в доме раньше / Фото Boredpanda