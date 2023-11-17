Добавляют ли высокие потолки стоимости дома: вот что говорят эксперты

Дома с высокими потолками привлекательны по многим причинам. Однако являются ли они одним из лучших способов повысить ценность вашего дома – эксперты поделились мнениями.

Высокий потолок является привлекательной особенностью, потому что так в комнату попадает больше света. Возникает ощущение будто дом очень большой и просторный. Есть мнение, что за дома с высокими потолками покупатели будут платить больше.

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Высокие потолки придают ценности: правда или вымысел

Одним словом, да. Американские эксперты по недвижимости были единодушны в том, что высокий потолок, как правило, является привлекательной особенностью для покупателей. Ведущий агент по недвижимости в Мэриленде Дэвид Митчелл говорит, что "высшие потолки являются более индивидуальной особенностью, поэтому покупатели, вероятно, платят за них больше. Особенно это касается одноэтажных домов".

Кевин Базаззаде, владелец компании Brilliant Day Homes в Хьюстоне, соглашается с этим и говорит, что высокие потолки придают ценности, поскольку они буквально делают дом больше: "При сравнении цен на дома с разной высотой потолка дом с более высоким потолком продавался бы дороже".

Дом с очень высоким потолком / Фото Unsplash

Брокер из Атланты Катина Асбелл провела собственное исследование по стоимости домов с разной высотой потолков. Она пришла к выводу, что жилье с высотой потолка 9 футов (2,7 метра) и выше продается примерно на 11% дороже, чем дома с высотой потолка 8 футов (2,4 метра). Это еще одно доказательство того, что высота влияет на ценность.

Однако следует помнить, что высокий потолок не будет для покупателей преимуществом, если дизайн и отделка дома не соответствуют ему. "Если, например, в доме низкий потолок, но высококачественная отделка, он мог бы продаваться дороже, чем имеющий высокий потолок и торцевую отделку", – отметили эксперты.