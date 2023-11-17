Висока стеля є привабливою особливістю, бо так у кімнату потрапляє більше світла. Виникає відчуття ніби будинок дуже великий та просторий. Існує думка, що за будинки з високими стелями покупці платитимуть більше.

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Високі стелі додають цінності: правда чи вигадка

Одним словом, так. Американські експерти з нерухомості були одностайні в тому, що висока стеля, як правило, є привабливою особливістю для покупців. Провідний агент з нерухомості в Меріленді Девід Мітчелл каже, що "вищі стелі є більш індивідуальною особливістю, тому покупці, ймовірно, платять за них більше. Особливо це стосується одноповерхових будинків".

Кевін Базаззаде, власник компанії Brilliant Day Homes у Г'юстоні, погоджується з цим і каже, що високі стелі додають цінності, оскільки вони буквально роблять дім більшим: "Під час порівняння цін на будинки з різною висотою стелі будинок із вищою стелею продавався б дорожче".

Будинок з дуже високою стелею / Фото Unsplash

Маклер з Атланти Катіна Асбелл провела власне дослідження щодо вартості будинків з різною висотою стель. Вона дійшла висновку, що помешкання з висотою стелі 9 футів (2,7 метра) і вище продають приблизно на 11% дорожче, ніж будинки з висотою стелі 8 футів (2,4 метра). Це ще один доказ того, що висота впливає на цінність.

Проте слід пам'ятати, що висока стеля не буде для покупців перевагою, якщо дизайн та оздоблення будинку не відповідають їй. "Якщо, наприклад, у будинку низька стеля, але високоякісна обробка, він міг би продаватися дорожче, ніж той, що має високу стелю і торцеву обробку", – зазначили експерти.