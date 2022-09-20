Так, научно-исследовательская лаборатория WZMH Architects предложила концепт модульной системы для спасения тысяч зданий по всей Украине, частично или полностью разрушенных во время войны. Как планируют реализовывать идею – дальше.

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Решения для быстрого восстановления украинских городов

В 2022 году более 100 миллионов человек стали вынужденными переселенцами, часть из них – беженцы из Украины, потерявшие дом из-за вторжения россии. Солдаты страны-агрессорки разрушили тысячи квадратных метров, которые необходимо восстановить. Это все – на фоне климатического кризиса, за который несет ответственность и строительный сектор. Именно на него приходится 27% ежегодного выброса углерода.

Чтобы предложить быстрое, устойчивое и пригодное для жизни решение и разрешить оба кризиса, WZMH Architects создала концепт реконструкции "хрущевки" – бетонно-панельной или кирпичной пятиэтажки. возводившихся в СССР в период холодной войны.

Проект под названием Speedstac может реализовываться в несколько этапов. Как отметили авторы, все зависит от степени повреждений. Если дом разрушен лишь частично – замена модуля будет относительно простой, ведь застройка того времени является примером блочного строительства.

Этапы установки новых жилых блоков / Фото WZMH Architects

Комплексное восстановление в разрушенных домах придется начать с расчистки уничтоженных секций. После этого на их место наложат бетонные модули. При монтаже конструкции уже будут встроены инженерные коммуникации – их придется только подключить к существующей инфраструктуре дома.

Благодаря высокопрочному бетону со всех сторон блоков постройки смогут продлить свой жилищный цикл с учетом строительных норм, утверждают разработчики проекта. Этот бетон также содержит "специальный соединитель", который облегчает процесс сборки зданий вместе, ускоряет время строительства и делает решение экономически эффективным. Разработчики отмечают. что это поможет отстроить жилье в рекордно короткие сроки.

Понятие одобрило Посольство Украины в Канаде. В дальнейшем разработчики планируют сотрудничать с украинским правительством.