Так, науково-дослідна лабораторія WZMH Architects запропонувала концепт модульної системи для порятунку тисяч будівель по всій Україні, які були частково або повністю зруйновані під час війни. Як планують реалізовувати ідею – далі.

Читайте також Що врахувати перед початком перепланування квартири: поради девелопера

Рішення для швидкої відбудови українських міст

У 2022 році понад 100 мільйонів осіб стали вимушеними переселенцями, частина із них – біженці з України, які втратили домівку через вторгнення росії. Солдати країни-агресорки зруйнували тисячі квадратних метрів, які необхідно відновити. Це все – на тлі кліматичної кризи, за яку несе відповідальність і будівельний сектор. Саме на нього припадає 27% щорічного викиду вуглецю.

Щоб запропонувати швидке, стійке та придатне для життя рішення та розв'язати обидві кризи, WZMH Architects створила концепт реконструкції "хрущовки" – бетонно-панельної чи цегляної п'ятиповерхівки. які зводили в СРСР в період холодної війни.

Проєкт під назвою Speedstac може реалізовуватися у кілька етапів. Як зазначили автори, все залежить від ступеня пошкоджень. Якщо будинок зруйнований лише частково – заміна модуля буде відносно простою, адже тогочасна забудова є прикладом блокового будівництва.

Етапи встановлення нових житлових блоків / Фото WZMH Architects

Комплексну відбудову у зруйнованих будинках доведеться почати з розчистки знищених секцій. Після цього на їхнє місце накладуть бетонні модулі. Під час монтажу конструкції вже матимуть вмонтовані інженерні комунікації – їх доведеться лише під’єднати до наявної інфраструктури будинку.

Завдяки високоміцному бетону з усіх сторін блоків споруди зможуть продовжити свій житловий цикл з урахуванням будівельних норм, стверджують розробники проєкту. Цей бетон також містить "спеціальний з’єднувач", який полегшує процес складання будівель разом, прискорює час зведення та робить рішення економічно ефективним. Розробники зазначають. що це допоможе відбудувати житло в рекордно короткі терміни.

Наразі концепцію схвалило Посольство України в Канаді. Надалі розробники планують співпрацювати з українським урядом.