Как написал Александр Ткаченко, местные власти вместе с Киевской военной ОГА подадут в Министерство культуры и информационной политики документацию о восстановлении музея. Намерения должны реализовать до зимы.

Читайте также Что учесть перед началом перепланировки квартиры: советы девелопера

Каким будет арт-пространство, посвященное Примаченко

Команда дизайнера и автора проекта Виктории Якуши поделилась первыми визуализациями будущего объекта. Официальная презентация намечена на 25 сентября. Событие состоится в Украинском доме, где проходит выставка шедевров Примаченко.



В Киевской области построят арт-центр Приймаченко / Визуализация Yakusha Studio



В Киевской области построят арт-центр Приймаченко / Визуализация Yakusha Studio

Арт-центр будет построен в Болотне Вышгородского района Киевской области, где родилась украинская художница Мария Примаченко. В то же время отмечается, что резиденция должна превратить Иванковскую общину в культурный центр.

В Киевской области построят арт-центр Приймаченко / Визуализация Yakusha Studio

Проект заказала семья художницы, владеющей земельным участком. Денежные средства будут привлечены в рамках фандрейзинговой кампании.



В Киевской области построят арт-центр Приймаченко / Визуализация Yakusha Studio

Согласно концепции, дом Примаченко и соседние сооружения реконструируют до первоначального вида, сняв кирпич. Стены будут из глины и дерева, а крыша из камыша, как на архивных фотографиях. Внутри дом художницы тоже останется максимально сохраненным.

россияне уничтожили музей с картинами Марии Примаченко Киевской области