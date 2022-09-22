Как написал Александр Ткаченко, местные власти вместе с Киевской военной ОГА подадут в Министерство культуры и информационной политики документацию о восстановлении музея. Намерения должны реализовать до зимы.
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Каким будет арт-пространство, посвященное Примаченко
Команда дизайнера и автора проекта Виктории Якуши поделилась первыми визуализациями будущего объекта. Официальная презентация намечена на 25 сентября. Событие состоится в Украинском доме, где проходит выставка шедевров Примаченко.
В Киевской области построят арт-центр Приймаченко / Визуализация Yakusha Studio
В Киевской области построят арт-центр Приймаченко / Визуализация Yakusha Studio
Арт-центр будет построен в Болотне Вышгородского района Киевской области, где родилась украинская художница Мария Примаченко. В то же время отмечается, что резиденция должна превратить Иванковскую общину в культурный центр.
В Киевской области построят арт-центр Приймаченко / Визуализация Yakusha Studio
Проект заказала семья художницы, владеющей земельным участком. Денежные средства будут привлечены в рамках фандрейзинговой кампании.
В Киевской области построят арт-центр Приймаченко / Визуализация Yakusha Studio
Согласно концепции, дом Примаченко и соседние сооружения реконструируют до первоначального вида, сняв кирпич. Стены будут из глины и дерева, а крыша из камыша, как на архивных фотографиях. Внутри дом художницы тоже останется максимально сохраненным.
россияне уничтожили музей с картинами Марии Примаченко Киевской области
- 28 февраля во время наступления русских войск в поселок Иванков Киевской области сгорел историко-краеведческий музей, где хранились работы художницы Марии Примаченко.
- Впоследствии стало известно, что местные жители, рискуя жизнью, спасли часть работ украинской художницы.
- На фоне целенаправленной атаки на музей, министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко призвал лишить россии статус члена ЮНЕСКО. Он подчеркнул, что в результате вооруженного наступления множество исторических и архитектурных памятников и объектов находятся под угрозой.