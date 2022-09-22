Як написав Олександр Ткаченко, місцева влада разом з Київською військовою ОДА подадуть до Міністерства культури та інформаційної політики документацію щодо відновлення музею. Намір мають реалізувати до зими.
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Яким буде артпростір, присвячений Приймаченко
Команда дизайнерки й авторки проєкту Вікторії Якуші поділилася першими візуалізаціями майбутнього об’єкта. Офіційна презентація запланована на 25 вересня. Подія відбудеться в Українському домі, де наразі триває виставка шедеврів Примаченко.
На Київщині збудують артцентр Приймаченко / Візуалізація Yakusha Studio
На Київщині збудують артцентр Приймаченко / Візуалізація Yakusha Studio
Артцентр збудують у Болотні, Вишгородського району на Київщині, де народилася українська художниця Марія Примаченко. Водночас зазначається, що резиденція повинна перетворити Іванківську громаду у справжній культурний центр.
На Київщині збудують артцентр Приймаченко / Візуалізація Yakusha Studio
Проєкт замовила родина художниці, яка володіє земельною ділянкою. Кошти будуть залучені в рамках фандрейзингової кампанії.
На Київщині збудують артцентр Приймаченко / Візуалізація Yakusha Studio
Згідно з концепцією, будинок Примаченко та сусідні споруди реконструюють до первинного вигляду, знявши цеглу. Стіни будуть з глини та дерева, а дах з очерету, як на архівних світлинах. Всередині будинок мисткині теж залишиться максимально збереженим.
росіяни знищили музей із картинами Марії Примаченко на Київщині
- 28 лютого під час наступу російських військ у селище місткого типу Іванків Київської області згорів історико-краєзнавчий музей, де зберігалися роботи художниці Марії Примаченко.
- Згодом стало відомо, що місцеві жителі, ризикуючи життям, врятували частину робіт української мисткині.
- На тлі цілеспрямованої атаки на музей, міністр культури й інформаційної політики Олександр Ткаченко закликав позбавити росії статусу члена ЮНЕСКО. Він наголосив, що внаслідок збройного наступу країни-агресорки безліч історичних і архітектурних пам’яток і об’єктів перебувають під загрозою знищення.