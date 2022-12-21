Оформить заявку на ипотеку под 3% теперь можно в приложении Дія: как это сделать

В приложении Дія теперь доступна новая услуга – оформление льготных ипотечных кредитов. Теперь воспользоваться ею могут только отдельные категории граждан, однако с 2023 года возможность выгодно приобрести жилье станет доступна всем украинцам.

Программа доступного кредитования стала реакцией Владимира Зеленского на массовое уничтожение и разрушение жилья. Чтобы украинцы возвращались домой, жили и работали в Украине государство поможет приобрести квартиру в кредит с минимальными процентами.

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Что известно о новой ипотечной программе

"єОселя" – это государственная льготная ипотека со ставкой 3%. Воспользоваться ею могут:

военнослужащие по контракту, защитники Украины, силовики и члены их семей,

медики,

педагоги, научные работники, работающие в государственном и коммунальном секторах.

Заемщики должны быть платежеспособными в возрасте от 18 – 70 лет и не иметь в собственности недвижимость, площадь которой превышает 52,5 квадратных метра. Также не допускаются участники других льготных программ.

Планируется, что в 2023 году программа станет доступной для всех украинцев, отвечающих основным требованиям.

Важно, что теперь воспользоваться услугой можно в несколько кликов, а данные для заявки подтянутся из реестров.

Нашей задачей было разработать техническую часть услуги. Чтобы вы не ходили по нескольку раз в банк, собирали кучу документов и стояли в очередях. Пока вы подаете заявление, автоматически подтягиваются данные из 11 реестров. А это – более 300 полей заявлений,

– рассказал министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

Как получить жилье

Подать заявку через Дію.

Получить предложения от банков, выбрать одно из них.

Пройти проверку данных и документов в выбранном банке.

Выбрать жилье, которое планируете приобрести самостоятельно, выбираете недвижимость, которую хотите приобрести предоставляете в банк необходимые для получения кредита документы.

Заключить договоры с банком и договор купли-продажи недвижимость оформляется в вашу собственность кредитные средства, перечисляемые банком на счет продавца недвижимости.

По программе банки предлагают по выбору два графика погашения кредита:

Аннуитет. Это график погашения задолженности одинаковыми суммами ежемесячно. При таком способе платежа заемщик в первую очередь погашает проценты по кредиту, а уже потом выплачивает тело кредита.

Это график погашения задолженности одинаковыми суммами ежемесячно. При таком способе платежа заемщик в первую очередь погашает проценты по кредиту, а уже потом выплачивает тело кредита. Классический. В классической схеме погашения сумма ежемесячного платежа постепенно уменьшается. Платеж в месяц состоит из платежа тела кредита, не изменяющегося в течение всего времени, и ежегодно уменьшающихся процентов на остаток задолженности.

Пример расчета / Фото eoselia