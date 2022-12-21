Програма доступного кредитування стала реакцією Володимира Зеленського на масове знищення та руйнування житла. Щоб українці поверталися додому, жили і працювали в Україні держава допоможе придбати помешкання у кредит з мінімальними відсотками.

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Що відомо про нову іпотечну програму

"єОселя" – це державна пільгова іпотека зі ставкою 3%. Скористатися нею можуть:

військовослужбовці за контрактом, захисники України, силовики та члени їхніх сімей,

медики,

педагоги, науковці, які працюють у державному та комунальному секторах.

Позичальники повинні бути платоспроможними, віком від 18 – 70 років та не мати у власності нерухомість, площа якої перевищує 52,5 квадратні метри. Також не допускаються учасники інших пільгових програм.

Планується, що у 2023 році програма стане доступною для усіх українців, які відповідають основним вимогам.

Важливо, що відтепер скористатися послугою можна в кілька кліків, а дані для заявки підтягнуться з реєстрів.

Нашим завданням було розробити технічну частину послуги. Щоб ви не ходили по декілька разів у банк, збирали купу документів і стояли в чергах. Поки ви подаєте заяву, автоматично підтягуються дані з 11 реєстрів. А це – понад 300 полів заяв,

– розповів міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Як отримати житл о

Подати заявку через Дію.

Отримати пропозиції від банків, обрати одну з них.

Пройти перевірку даних та документів в обраному банку.

Вибрати житло, яке плануєте придбати самостійно вибираєте нерухомість, яку хочете придбати надаєте в банк необхідні для отримання кредиту документи.

Укласти договори з банком та договір купівлі-продажу нерухомість оформлюється у вашу власність кредитні кошти перераховуються банком на рахунок продавця нерухомості.

За програмою банки пропонують на вибір два графіки погашення кредиту:

Ануїтет. Це графік погашення заборгованості однаковими сумами щомісяця. За такого способу платежу позичальник насамперед погашає відсотки за кредитом, а вже потім виплачує тіло кредиту.

Це графік погашення заборгованості однаковими сумами щомісяця. За такого способу платежу позичальник насамперед погашає відсотки за кредитом, а вже потім виплачує тіло кредиту. Класичний. В класичній схемі погашення – сума щомісячного платежу поступово зменшується. Платіж на місяць складається з платежу тіла кредиту, який не змінюється протягом всього часу, і відсотків на залишок заборгованості, що кожного місяця зменшуються.

Приклад розрахунку / Фото eoselia

Нагадаємо, банківські установи вже отримали тисячі заявок від українців для участі в програмі та видали перші кредити. І це за умови, що "єОселя" працювала у тестовому режимі.