Украинцам в ноябре аренда жилья в среднем обходилась в 4292,86 гривны за однокомнатную квартиру, тогда как в ноябре прошлого года в среднем по стране стоила меньше 4 тысячи.

Интересно Преимущества и риски: на каком этапе строительства лучше покупать квартиру

Где дороже всего

Лидером самых дорогих квартир в Украине неизменно остается Киев – за месяц арендодатели просят в среднем 8512,63 гривны за однокомнатную квартиру. При этом по Киевской области средняя цена оказалась значительно ниже – 3882,70 гривны.

За год аренда однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 11,7%, то есть стремительнее, чем в среднем по стране.

Также в тройку лидеров попали:

Одесская область , где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 5198,45 гривны.

, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 5198,45 гривны. Львовская область, где аренда однокомнатки составляет 5191,27 гривны.



Аренда однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 11,7% / Фото Unsplash

Где самая дешевая аренда жилья в Украине

Дешевле всего снимать квартиру в таких регионах:

Луганская область – 2255,68 гривны;

– 2255,68 гривны; Сумская область – 2364,34 гривны;

– 2364,34 гривны; Ивано-Франковская область – 2618,59 гривны.

К теме Киев, Одесса, Львов или Карпаты: где дешевле арендовать жилье на Новый год 2022

Сколько придется заплатить за аренду в разных городах Украины: сравнение цен (гривен / месяц)

Киев – 8512,63;

– 8512,63; Винницкая область – 3722,65;

– 3722,65; Волынская область – 3420,61;

– 3420,61; Днепропетровская область – 3686,33;

– 3686,33; Донецкая область – 3109,73;

– 3109,73; Житомирская область – 4109,51;

– 4109,51; Закарпатская область – 4398,90;

– 4398,90; Запорожская область – 2904,74;

– 2904,74; Ивано-Франковская область – 2618,59;

– 2618,59; Киевская область – 3882,70;

– 3882,70; Кировоградская область – 2805,23;

– 2805,23; Луганская область – 2255,68;

– 2255,68; Львовская область – 5191,27;

– 5191,27; Николаевская область – 3206,28;

– 3206,28; Одесская область – 5198,45;

– 5198,45; Полтавская область – 4094,32;

– 4094,32; Ровенская область – 3925,13;

– 3925,13; Сумская область – 2364,34;

– 2364,34; Тернопольская область – 2972,29;

– 2972,29; Харьковская область – 4965,51;

– 4965,51; Херсонская область – 2852,12;

– 2852,12; Хмельницкая область – 4201,98;

– 4201,98; Черкасская область – 3808,83;

– 3808,83; Черновицкая область – 3957,91;

– 3957,91; Черниговская область – 3363,44.

Обратите внимание: данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей.