Українцям у листопаді оренда житла в середньому обходилася в 4292,86 гривні за однокімнатну квартиру, тоді як торік у листопаді в середньому по країні коштувала менш як 4 тисячі.

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Де найдорожче

Лідером за найдорожчими квартирами в Україні незмінно залишається Київ – за місяць орендодавці просять в середньому 8512,63 гривні за однокімнатну квартиру. При цьому по Київській області середня ціна виявилася значно нижчою – 3882,70 гривні.

За рік оренда однокімнатної квартири у Києві зросла на 11,7%, тобто, стрімкіше, ніж у середньому по країні.

Також у трійку лідерів потрапили

  • Одещина, де середня вартість однокімнатної квартири становить 5198,45 гривні
  • та Львівщина, де оренда однокімнатки становить 5191,27 гривні.

Де найдорожча оренда житла у 2021 році Оренда однокімнатної квартири у Києві зросла на 11,7% / Фото Unsplash

Де найдешевша оренда житла в Україні

Найдешевше винаймати квартиру у таких регіонах:

  • Луганська область – 2255,68 гривні;
  • Сумська область – 2364,34 гривні;
  • Івано-Франківська область – 2618,59 гривні.

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Скільки доведеться заплатити за оренду у різних містах України: порівняння цін (гривень / місяць)

  • Київ – 8512,63;
  • Вінницька область – 3722,65;
  • Волинська область – 3420,61;
  • Дніпропетровська область – 3686,33;
  • Донецька область – 3109,73;
  • Житомирська область – 4109,51;
  • Закарпатська область – 4398,90;
  • Запорізька область – 2904,74;
  • Івано-Франківська область – 2618,59;
  • Київська область – 3882,70;
  • Кіровоградська область – 2805,23;
  • Луганська область – 2255,68;
  • Львівська область – 5191,27;
  • Миколаївська область – 3206,28;
  • Одеська область – 5198,45;
  • Полтавська область – 4094,32;
  • Рівненська область – 3925,13;
  • Сумська область – 2364,34;
  • Тернопільська область – 2972,29;
  • Харківська область – 4965,51;
  • Херсонська область – 2852,12;
  • Хмельницька область – 4201,98;
  • Черкаська область – 3808,83;
  • Чернівецька область – 3957,91;
  • Чернігівська область – 3363,44.