Українцям у листопаді оренда житла в середньому обходилася в 4292,86 гривні за однокімнатну квартиру, тоді як торік у листопаді в середньому по країні коштувала менш як 4 тисячі.

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Де найдорожче

Лідером за найдорожчими квартирами в Україні незмінно залишається Київ – за місяць орендодавці просять в середньому 8512,63 гривні за однокімнатну квартиру. При цьому по Київській області середня ціна виявилася значно нижчою – 3882,70 гривні.

За рік оренда однокімнатної квартири у Києві зросла на 11,7%, тобто, стрімкіше, ніж у середньому по країні.

Також у трійку лідерів потрапили

Одещина , де середня вартість однокімнатної квартири становить 5198,45 гривні

, де середня вартість однокімнатної квартири становить та Львівщина, де оренда однокімнатки становить 5191,27 гривні.

Оренда однокімнатної квартири у Києві зросла на 11,7% / Фото Unsplash

Де найдешевша оренда житла в Україні

Найдешевше винаймати квартиру у таких регіонах:

Луганська область – 2255,68 гривні;

– 2255,68 гривні; Сумська область – 2364,34 гривні;

– 2364,34 гривні; Івано-Франківська область – 2618,59 гривні.

До теми Київ, Одеса, Львів чи Карпати: де дешевше орендувати житло на Новий рік 2022

Скільки доведеться заплатити за оренду у різних містах України: порівняння цін (гривень / місяць)

Київ – 8512,63;

– 8512,63; Вінницька область – 3722,65;

– 3722,65; Волинська область – 3420,61;

– 3420,61; Дніпропетровська область – 3686,33;

– 3686,33; Донецька область – 3109,73;

– 3109,73; Житомирська область – 4109,51;

– 4109,51; Закарпатська область – 4398,90;

– 4398,90; Запорізька область – 2904,74;

– 2904,74; Івано-Франківська область – 2618,59;

– 2618,59; Київська область – 3882,70;

– 3882,70; Кіровоградська область – 2805,23;

– 2805,23; Луганська область – 2255,68;

– 2255,68; Львівська область – 5191,27;

– 5191,27; Миколаївська область – 3206,28;

– 3206,28; Одеська область – 5198,45;

– 5198,45; Полтавська область – 4094,32;

– 4094,32; Рівненська область – 3925,13;

– 3925,13; Сумська область – 2364,34;

– 2364,34; Тернопільська область – 2972,29;

– 2972,29; Харківська область – 4965,51;

– 4965,51; Херсонська область – 2852,12;

– 2852,12; Хмельницька область – 4201,98;

– 4201,98; Черкаська область – 3808,83;

– 3808,83; Чернівецька область – 3957,91;

– 3957,91; Чернігівська область – 3363,44.

Зверніть увагу: дані наведено без урахування тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим, міста Севастополя та частини тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях.