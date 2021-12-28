За год аренда жилья в Украине выросла на 10%: сравнение цен в разных регионах

28 декабря 2021 , 20:34
Читати новину українською

Источник:

УНН

В 2021 году арендная плата за однокомнатную квартиру в Украине выросла в среднем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.

Украинцам в ноябре аренда жилья в среднем обходилась в 4292,86 гривны за однокомнатную квартиру, тогда как в ноябре прошлого года в среднем по стране стоила меньше 4 тысячи.

Интересно Преимущества и риски: на каком этапе строительства лучше покупать квартиру

Где дороже всего

Лидером самых дорогих квартир в Украине неизменно остается Киев – за месяц арендодатели просят в среднем 8512,63 гривны за однокомнатную квартиру. При этом по Киевской области средняя цена оказалась значительно ниже – 3882,70 гривны. 

За год аренда однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 11,7%, то есть стремительнее, чем в среднем по стране.

Также в тройку лидеров попали:

  • Одесская область, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 5198,45 гривны.
  • Львовская область, где аренда однокомнатки составляет 5191,27 гривны.

 
Аренда однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 11,7% / Фото Unsplash

Где самая дешевая аренда жилья в Украине

Дешевле всего снимать квартиру в таких регионах:

  • Луганская область – 2255,68 гривны;
  • Сумская область – 2364,34 гривны;
  • Ивано-Франковская область – 2618,59 гривны.

К теме Киев, Одесса, Львов или Карпаты: где дешевле арендовать жилье на Новый год 2022

Сколько придется заплатить за аренду в разных городах Украины: сравнение цен (гривен / месяц)

  • Киев – 8512,63;
  • Винницкая область – 3722,65;
  • Волынская область – 3420,61;
  • Днепропетровская область – 3686,33;
  • Донецкая область – 3109,73;
  • Житомирская область – 4109,51;
  • Закарпатская область – 4398,90;
  • Запорожская область – 2904,74;
  • Ивано-Франковская область – 2618,59;
  • Киевская область – 3882,70;
  • Кировоградская область – 2805,23;
  • Луганская область – 2255,68;
  • Львовская область – 5191,27;
  • Николаевская область – 3206,28;
  • Одесская область – 5198,45;
  • Полтавская область – 4094,32;
  • Ровенская область – 3925,13;
  • Сумская область – 2364,34;
  • Тернопольская область – 2972,29;
  • Харьковская область – 4965,51;
  • Херсонская область – 2852,12;
  • Хмельницкая область – 4201,98;
  • Черкасская область – 3808,83;
  • Черновицкая область – 3957,91;
  • Черниговская область – 3363,44.
Обратите внимание: данные указаны без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым, города Севастополя и части временно оккупированных территорий в Донецкой и Луганской областей. 
Автор: Юлія Бабич