За год аренда жилья в Украине выросла на 10%: сравнение цен в разных регионах
Источник:УНН
В 2021 году арендная плата за однокомнатную квартиру в Украине выросла в среднем на 10%. Об этом свидетельствуют данные Госстата.
Украинцам в ноябре аренда жилья в среднем обходилась в 4292,86 гривны за однокомнатную квартиру, тогда как в ноябре прошлого года в среднем по стране стоила меньше 4 тысячи.
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Где дороже всего
Лидером самых дорогих квартир в Украине неизменно остается Киев – за месяц арендодатели просят в среднем 8512,63 гривны за однокомнатную квартиру. При этом по Киевской области средняя цена оказалась значительно ниже – 3882,70 гривны.
За год аренда однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 11,7%, то есть стремительнее, чем в среднем по стране.
Также в тройку лидеров попали:
- Одесская область, где средняя стоимость однокомнатной квартиры составляет 5198,45 гривны.
- Львовская область, где аренда однокомнатки составляет 5191,27 гривны.
Аренда однокомнатной квартиры в Киеве выросла на 11,7% / Фото Unsplash
Где самая дешевая аренда жилья в Украине
Дешевле всего снимать квартиру в таких регионах:
- Луганская область – 2255,68 гривны;
- Сумская область – 2364,34 гривны;
- Ивано-Франковская область – 2618,59 гривны.
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Сколько придется заплатить за аренду в разных городах Украины: сравнение цен (гривен / месяц)
- Киев – 8512,63;
- Винницкая область – 3722,65;
- Волынская область – 3420,61;
- Днепропетровская область – 3686,33;
- Донецкая область – 3109,73;
- Житомирская область – 4109,51;
- Закарпатская область – 4398,90;
- Запорожская область – 2904,74;
- Ивано-Франковская область – 2618,59;
- Киевская область – 3882,70;
- Кировоградская область – 2805,23;
- Луганская область – 2255,68;
- Львовская область – 5191,27;
- Николаевская область – 3206,28;
- Одесская область – 5198,45;
- Полтавская область – 4094,32;
- Ровенская область – 3925,13;
- Сумская область – 2364,34;
- Тернопольская область – 2972,29;
- Харьковская область – 4965,51;
- Херсонская область – 2852,12;
- Хмельницкая область – 4201,98;
- Черкасская область – 3808,83;
- Черновицкая область – 3957,91;
- Черниговская область – 3363,44.