За год стоимость столичной "вторички" выросла на 14,7%: где искать доступное жилье

В течение декабря 2021 года однокомнатные квартиры выросли в цене по сравнению с прошлым месяцем, на 1,6%. В свою очередь двухкомнатные квартиры подорожали на 1,8%.

О таких изменениях свидетельствуют данные портала Address.ua. Аналитики отмечают, что в декабре 2021 медианная цена предложений квартир на вторичном рынке Киева в долларовом эквиваленте увеличилась на 1,3% по сравнению с ноябрем. При этом стоимость выросла на 14,7% по сравнению с аналогичным периодом 2020 года.

Интересно Инвестору на заметку: главные участники рынка недвижимости Украины

Сколько придется заплатить на недвижимость на вторичном рынке

В декабре 2021 года медианная цена предложения квартир на вторичном рынке Киева увеличилась по сравнению с ноябрем на 1,3% и составила 1392 долларов за квадратный метр:

показатель в категории однокомнатных квартир вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,6% до 1519 долларов за квадратный метр;

вырос по сравнению с прошлым месяцем на 1,6% до двухкомнатные квартиры выросли в цене на 1,8% – до 1344 долларов за квадратный метр;

выросли в цене на 1,8% – медианная стоимость 3-х комнатных квартир осталась на уровне предыдущего месяца и составила 1250 долларов за квадратный метр.



Цена предложения продажи квартир / Фото Address.ua

В каком районе Киева самое дешевое жилье



Цены по районам / Фото Address.ua

Самое дешевое жилье предлагают в Деснянском и Дарницком районах. Здесь цена "квадрата" стартует от 1054 и 1104 доллара соответственно.

К теме Ажиотаж на рынке первичной недвижимости: какое жилье интересует украинцев

Спрос на вторичном рынке жилья

В декабре высокий спрос имели:

квартиры в ценовом диапазоне 50 – 70 тысяч долларов с долей запросов 51%:

жилье в диапазоне до 30 тысяч долларов – 21% от общего количества запросов в базу данных портала Address.ua;

спрос на жилье с ценой 30 – 50 тысяч долларов составил 15% запросов в базу данных портала;

от 70 тысяч долларов и выше – 13%.



Характеристика спроса по стоимости квартир / Фото Address.ua

Спрос на двухкомнатные квартиры в декабре 2021 года оказался самым высоким и составил 41% запросов в базу данных портала. Однокомнатными квартирами интересовались 40% пользователей портала. Трехкомнатные квартиры – 19% пользователей, которые ищут недвижимость для покупки.



Характеристика спроса по количеству комнат / Фото Address.ua

При этом наибольший спрос у покупателей был сосредоточен в категории 35 – 50 "квадратов" – доля таких запросов составляет по 56% от общего количества. Квартирами от 50 – 80 квадратных метров интересовались 29% претендентов. Процент запросов на квартиры площадью от 80 квадратных метров составил 6%, а до 35 квадратных метров – только 9%.

Характеристика спроса на площадь квартир / Фото Address.ua