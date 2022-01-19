Про такі зміни свідчать дані порталу Address.ua. Аналітики зазначають, що у грудні 2021 року медіанна ціна пропозицій квартир на вторинному ринку Києва у доларовому еквіваленті збільшилася на 1,3% у порівнянні із листопадом. При цьому вартість зросла на 14,7% проти аналогічного періоду 2020 року.

Цікаво Інвестору на замітку: головні учасники ринку нерухомості України

Скільки доведеться заплатити на нерухомість на вторинному ринку

У грудні 2021 року медіанна ціна пропозиції квартир на вторинному ринку Києва, збільшилась в порівнянні з листопадом на 1,3%, і склала 1392 доларів за квадратний метр:

показник в категорії однокімнатних квартир виріс в порівнянні з минулим місяцем на 1,6% до 1519 доларів за квадратний метр ;

виріс в порівнянні з минулим місяцем на 1,6% ; двокімнатні квартири виросли в ціні на 1,8% – до 1344 доларів за квадратний метр ;

виросли в ціні на 1,8% – ; медіанна вартість трикімнатних квартир залишилась на рівні попереднього місяця та склала 1250 доларів за квадратний метр.

Ціна пропозиції продажу квартир / Фото Address.ua

В якому районі Києва найдешевше житло

Ціни за районами / Фото Address.ua

Найдешевше житло пропонують у Деснянському та Дарницькому районі. Тут ціна "квадрата" стартує від 1 054 та 1 104 долари відповідно.

Цікаво Ажіотаж на ринку первинної нерухомості: яке житло цікавить українців

Попит на вторинному ринку житла

У грудні найвищий попит мали:

квартири в ціновому діапазоні 50 – 70 тисяч доларів з часткою запитів 51%:

житло в діапазоні до 30 тисяч доларів – 21% від загальної кількості запитів до бази даних порталу Address.ua;

попит на житло з ціною 30 – 50 тисяч доларів склала 15% запитів до бази даних порталу;

від 70 тисяч доларів та вище – 13%.

Характеристика попиту за вартістю квартир / Фото Address.ua

Попит на двокімнатні квартири у грудні 2021 року виявився найвищим і склав 41% запитів до бази даних порталу. Однокімнатними квартирами цікавились 40% користувачів порталу. Трикімнатними квартирами – 19% користувачів, які шукають нерухомість для покупки.

Характеристика попиту за кількістю кімнат / Фото Address.ua

При цьому найбільший попит у покупців був зосереджений в категорії 35 – 50 "квадратів" – частка таких запитів становить по 56% від загальної кількості. Квартирами від 50 – 80 метрів квадратних цікавилися 29% претендентів. Відсоток запитів на квартири площею від 80 метрів квадратних становив 6%, а до 35 метрів квадратних – лише 9%.

Характеристика попиту за площею квартир / Фото Address.ua