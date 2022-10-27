Как выглядит звездная недвижимость и какие удобства получат новые владельцы апартаментов – читайте на Недвижимость 24.

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Известно, что Редклифф приобрел жилье, расположенное на площади Мортон в Вест-Вилидже, в 2008 году. Тогда оно обошлось актеру в 4,9 миллиона долларов.



Фасад 14-этажного здания / Фото Avenue 8

Попытка продать недвижимость в июне провалилась. Тогда актер выставил ценник в 5,65 миллионов долларов. Однако высокая сумма и дополнительные расходы на содержание апартаментов (3 089 долларов в месяц) отпугивали покупателей мангеттенской недвижимости. Контракт был заключен только в октябре, причем с небольшим дисконтом для покупателей.

Умебливание и отделка: особенности звездной недвижимости

На площади 227 квадратных метров обустроена просторная гостиная с панорамными окнами, откуда открывается вид на Гудзон, столовую с прилегающей библиотекой и V-образную кухню. Среди частных помещений – 3 спальни, столько же ванных комнат и 1 дополнительный санузел. Кроме того, в доме много места для хранения вещей.



Одна из трех спален / Фото Avenue 8

Среди других удобств – швейцар, консьерж, тренажерный зал, парковка, помещение для хранения велосипедов и детская игровая комната.

Дизайн помещений / Фото Avenue 8

Предварительная продажа недвижимости

Напомним, что прошлым летом Редклифф продал жилье в Австралии собственным родителям. Недвижимость актер оценил в 2 миллиона долларов. Квартира в Мельбурне напоминает нью-йоркскую квартиру звезды. Акценты здесь сделаны на панорамных окнах, есть современная кухня с функциональным островом и светлые спальни.