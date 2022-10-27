Який вигляд має зіркова нерухомість та які зручності отримають нові власники апартаментів – читайте на Нерухомість 24.

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Відомо, що Редкліфф придбав житло, розташоване на площі Мортон у Вест-Вілиджі, у 2008 році. Тоді воно обійшлося актору у 4,9 мільйона доларів.



Фасад 14-поверхової будівлі / Фото Avenue 8

Спроба продати нерухомість у червні провалилася. Тоді актор виставив цінник у 5,65 мільйона доларів. Однак висока сума та додаткові витрати на утримання апартаментів (3 089 доларів на місяць) відлякували покупців мангеттенської нерухомості. Контракт уклали лише у жовтні, причому з невеликим дисконтом для покупців.

Умеблювання та оздоблення: особливості зіркової нерухомості

На площі 227 метрів квадратних облаштовано простору вітальну із панорамними вікнами, звідки відкривається краєвид на Гудзон, їдальню із прилеглою бібліотекою та V-подібну кухню. Серед приватних приміщень – 3 спальні, стільки ж ванних кімнат та 1 додатковий санвузол. Окрім цього, в будинку багато місця для зберігання речей.



Одна з трьох спалень / Фото Avenue 8

Серед інших зручностей у будівлі – швейцар, консьєрж, тренажерний зал, парковка, приміщення для зберігання велосипедів та дитяча ігрова кімната.

Дизайн приміщень / Фото Avenue 8

Попередній продаж нерухомості

Нагадаємо, що минулого літа Редкліфф продав житло в Австралії власним батькам. Нерухомість актор оцінив у 2 мільйони доларів. Квартира у Мельбурні нагадує нью-йоркське помешкання зірки. Акценти тут також зроблені на панорамних вікнах, є сучасна кухня з функціональним островом та світлі спальні.