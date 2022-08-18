Експерти порталу Address.ua ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі, а також активності користувачів (88 346 відвідувань за липень 2022 року). Вони наголошують, що дефіцит попиту та висока потреба у здачі в оренду свого житла чинить сильний тиск на ринок.
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Ціни на оренду житла у столиці
Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 54,6% в доларі або на 35% в гривні. Якщо у лютому 2022 року медіанна вартість "квадрату" складала 11 доларів, у липні ця цифра знизилася до 5 доларів за квадратний метр.
Орендні ставки на житло в Києві / Інфографіка Address.ua
Ціни на оренду однокімнатних та трикімнатних квартир в столиці знизились в переважній більшості через курс долара. Вартість однокімнатних квартир склала 5 доларів за квадратний метр. Двокімнатних – залишилась незмінною у порівнянні з попереднім місяцем та зрівнялася в ціні з однокімнатним житлом. Тим часом вартість трикімнатних квартир впала до 4 доларів за квадратний метр.
Орендні ставки на житло в Києві за кількістю кімнат / Інфографіка Address.ua
Найдорожчі та найдешевші райони Києва
Традиційно, найдорожчим районом Києва для оренди являється Печерський. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 496 долари за об'єкт, або 8 доларів за квадратний метр.
На другому місці Шевченківський – тут орендодавці просять 343 долари за квартиру (або 7 доларів за "квадрат").
На третьому місці Голосіївський район, де об'єкт коштує 326 долари в місяць (6 доларів за "квадрат").
Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 169 доларів за квартиру, або 4 долари за "квадрат".
Медіанна вартість оренди по районах Києва у липні 2022 року / Інфографіка Address.ua
Медіанна вартість оренди квартир в Києві з розбивкою на кімнати у липні / Інфографіка Address.ua
Пропозиція значно перевищує попит
Наразі пропозиція ще значно перевищує попит. Проте паралельно вже спостерігається поступове пожвавлення на ринку оренди. Так, у липні кількість квартир, вільних для заселення зменшилась на 12,6% в порівнянні з червнем поточного року.
Обсяг ринку оренди квартир розподілився так:
- 47% від загальної кількості пропозиції зосереджено в категорії однокімнатних квартир.
- 37% – пропозиція двокімнатних кватир,
- 16% – трикімнатні квартири, вільні для заселення.
Структура пропозиції на ринку оренди / Інфографіка Address.ua
Наразі найважливішим критерієм пошуку квартир в оренду являється ціна. У липні 2022 року 49% орендодавців шукали однокімнатні квартири. 44% потенційних орендарів шукають для оренди двокімнатні квартири. Лише 7% орендарів підшукують житло з трьома і більше кімнатами.
Структура попиту на ринку оренди / Інфографіка Address.ua
Зниження цін на ринку оренди житла у Києві сповільнилося, що дозволяє припустити наближення до локального мінімуму ринку. Ймовірно, що найближчими місяцями цінова ситуація на ринку оренди стабілізується,
– розповів директор City Development Solutions Роман Герасимчук.
Він наголосив, що через брак попиту продовжується накопичення вакантних квартир на ринку, а його розвиток залежить від сукупності макроекономічних чинників, насамперед ринку праці. З існуючим рівнем безробіття та загальним падінням економіки єдиним додатковим джерелом попиту є внутрішньо переміщені особи. Цього вкрай недостатньо для старту відновлювального тренду, але, переконує Герасимчук дозволить ринку зберігати активність у найбільш кризовий період.