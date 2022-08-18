Експерти порталу Address.ua ґрунтувалися на аналізі оголошень, розміщених на порталі, а також активності користувачів (88 346 відвідувань за липень 2022 року). Вони наголошують, що дефіцит попиту та висока потреба у здачі в оренду свого житла чинить сильний тиск на ринок.

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Ціни на оренду житла у столиці

Загалом, в порівнянні з довоєнним періодом, медіанна вартість оренди в столиці впала на 54,6% в доларі або на 35% в гривні. Якщо у лютому 2022 року медіанна вартість "квадрату" складала 11 доларів, у липні ця цифра знизилася до 5 доларів за квадратний метр.



Орендні ставки на житло в Києві / Інфографіка Address.ua

Ціни на оренду однокімнатних та трикімнатних квартир в столиці знизились в переважній більшості через курс долара. Вартість однокімнатних квартир склала 5 доларів за квадратний метр. Двокімнатних – залишилась незмінною у порівнянні з попереднім місяцем та зрівнялася в ціні з однокімнатним житлом. Тим часом вартість трикімнатних квартир впала до 4 доларів за квадратний метр.



Орендні ставки на житло в Києві за кількістю кімнат / Інфографіка Address.ua

Найдорожчі та найдешевші райони Києва

Традиційно, найдорожчим районом Києва для оренди являється Печерський. Медіанна вартість оренди в центрі столиці становить 496 долари за об'єкт, або 8 доларів за квадратний метр.

На другому місці Шевченківський – тут орендодавці просять 343 долари за квартиру (або 7 доларів за "квадрат").

На третьому місці Голосіївський район, де об'єкт коштує 326 долари в місяць (6 доларів за "квадрат").

Мінімальна медіанна ціна на оренду квартир зафіксована в Деснянському районі – 169 доларів за квартиру, або 4 долари за "квадрат".



Медіанна вартість оренди по районах Києва у липні 2022 року / Інфографіка Address.ua



Медіанна вартість оренди квартир в Києві з розбивкою на кімнати у липні / Інфографіка Address.ua

Пропозиція значно перевищує попит

Наразі пропозиція ще значно перевищує попит. Проте паралельно вже спостерігається поступове пожвавлення на ринку оренди. Так, у липні кількість квартир, вільних для заселення зменшилась на 12,6% в порівнянні з червнем поточного року.

Обсяг ринку оренди квартир розподілився так:

47% від загальної кількості пропозиції зосереджено в категорії однокімнатних квартир.

37% – пропозиція двокімнатних кватир,

16% – трикімнатні квартири, вільні для заселення.



Структура пропозиції на ринку оренди / Інфографіка Address.ua

Наразі найважливішим критерієм пошуку квартир в оренду являється ціна. У липні 2022 року 49% орендодавців шукали однокімнатні квартири. 44% потенційних орендарів шукають для оренди двокімнатні квартири. Лише 7% орендарів підшукують житло з трьома і більше кімнатами.



Структура попиту на ринку оренди / Інфографіка Address.ua Структура попиту на ринку оренди / Інфографіка Address.ua