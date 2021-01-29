В декабре 2020 года средняя стоимость квартир в Киеве достигла 42 846 гривен за квадратный метр Это на 20,7% дороже, чем в январе прошлого года.

Источник: 100realty

В долларовом эквиваленте средняя цена выставленных квартир поднялась на 4,9% – до 1514 долларов США за квадратный метр, сообщает 100realty.

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На сколько выросли цены

Если сравнивать с декабрем 2014 года, средняя цена за квадратный метр вторичного жилья в Киеве поднялась на 53,4% в гривне, но уменьшилась на 14,6% в долларах США.

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Что происходило с ценами в 2020

Средняя цена за квадратный метр 20% "дешевых" квартир выросла на 28,4% – до 25 102 гривен за квадратный метр, а 20% "дорогого" жилья – на 13,5% до 68 260 гривен за квадратный метр.

– до 25 102 гривен за квадратный метр, а 20% "дорогого" жилья – на 13,5% до 68 260 гривен за квадратный метр. В долларах цены 20% "дешевых" квартир поднялись на 11,6% (до 887 долларов за квадратный метр), а 20% "дорогих" снизились на 1,3% (до 2412 долларов за квадратный метр).

(до 887 долларов за квадратный метр), а 20% "дорогих" снизились на 1,3% (до 2412 долларов за квадратный метр). Квартиры на Левом берегу Киева подорожали на 27,4%, на Правом – на 26,2%, в центре столицы – на 12,7%.

на 27,4%, на Правом – на 26,2%, в центре столицы – на 12,7%. Если говорить о стоимости в долларовом эквиваленте, в среднем на Левом берегу она повысилась на 10,7%, на Правом – на 9,7%, в центре города – снизилась на 2%.

В продаже больше всего однокомнатных квартир / Фото 112

Что и где продают

С начала 2020 года на 2% (с 28% до 30%) выросло количество выставленных на продажу квартир, которые расположены на Левом берегу Киева. Число предложений в центре столицы снизилось с 24% до 22%.

Также в продаже возросло количество однокомнатных квартир – с 23% до 25%, двухкомнатных – с 31% до 32%. В то же время "трешек" стали продавать меньше (предложение уменьшилось с 36% до 34%).