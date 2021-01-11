В феврале 2021 года квартиры в новостройках могут подорожать, а на вторичном рынке наблюдается затишье.

Киеве в новом году может быть установлен рекорд по объему сданой недвижимости на первичном рынке, рассказал LIGA.net директор консалтинговой компании City Development Solutions Роман Герасимчук.

Читайте Новостройка или вторичное жилье: особенности, преимущества и недостатки

Сделки на первичном рынке

По словам Герасимчука, в прошлом году около 41% жилья не удалось сдать в эксплуатацию из-за реформы и фактического простоя ГАСИ (Государственной архитектурно-строительной инспекции). Теперь на очереди – более четверти миллиона квадратных метров жилья в Киеве.

По мнению эксперта, в новом году количество сделок в новостройках возрастет (в 2020 году это число возросло на 25%). Причиной этого является банкротство двух крупных девелоперов — "Укрбуда" и "Аркады".

Цены на первичное жилье в Киеве могут повыситься уже в феврале 2021 года / Фото riel

​Интересно Ремонт квартиры или дома: какие расходы не включены в смету

Рост цен на жилье

Герасимчук считает, что цены на жилье на первичном рынке в Киеве вырастут в среднем на 15-25% в зависимости от класса недвижимости. Сейчас средняя цена составляет 27 тысяч грн или 950 долларов за квадратный метр.

Предложение в Киеве многократно превышает спрос с 2016 года, но это не мешает цене расти" – отметил Герасимчук.

Первое подорожание может произойти уже в феврале-марте, далее рост цены возможен в июле-августе 2021 года.