За сколько можно снять дом на лето под Киевом: цены от и до

В последние годы аренда дачи на летнее время пользуется популярностью. Пандемия коронавирусной инфекции COVID-19 также повлияла на спрос.

Летом 2020 года все дома в радиусе 60 километров от Киева разобрали очень быстро. За сколько и где можно снять дом этим летом – читайте ниже.

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Что со спросом

Люди устают от жизни в мегаполисе и стараются на лето выехать за город – так было всегда. Однако в связи с пандемией желающих стало еще больше. Качественные дома недалеко от Киева разбирают к середине апреля, несмотря на рост цен на 60%, а иногда и на 100%, если сравнивать с 2019 годом.

По словам специалиста по загородной недвижимости Романа Солончука, в 2021 году спрос несколько ниже, чем в прошлом, но выше, чем в 2019 году.

Дома под Киевом пользуются спросом, несмотря на рост цен / Фото Pixabay

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Какие цены

Преимущественно арендуют коттеджи, таунхаусы и частные дома на расстоянии до 20 – 30 километров от Киева. Самые востребованные направления – населенные пункты вдоль Одесской и Житомирской трасс (около 50% спроса). В среднем домик под Киевом обойдется от 800 до 3,5 тысячи долларов (21,7 – 95 тысяч гривен) в месяц.

Самые доступные варианты – таунхаусы в Буче, Ирпене, Вишневом и Гатном. Чаще всего – это небольшие объекты, площадь которых не превышает квадратуру однокомнатной квартиры в столице. Однако в распоряжении есть 1 – 2 сотки земли, что позволяет обустроить место для отдыха.

За хороший коттедж площадью 80 – 120 квадратных метров придется выложить 1 – 1,5 тысячи долларов (27 – 41 тысячи гривен) в месяц.

На цену аренды объекта влияют различные факторы: благоустройство, охрана, обслуживание и пр. Такие коттеджи будут стоить дороже на 30 – 50%.

Ценник на коттеджи бизнес-класса в радиусе 30 километров от столицы стартует от 1,5 тысячи долларов до 100 "квадратов" и от 2 – 2,5 тысячи долларов (54 – 68 тысячи гривен) за 200 квадратных метров.

Если арендатор хочет получить выход к воде с личным пляжем, это обойдется в 2 – 3 раза дороже. Как уточнила риелтор загородного рынка Инга Семенова, объект в бизнес-сегменте будет стоить 4 – 6 тысяч долларов (от 108 до 164 тысяч гривен).

Эконом-вариант можно найти на расстоянии 60 километров и более от Киева. Дом с косметическим ремонтом обойдется 350 – 400 долларов (9 – 11 тысяч гривен) в месяц. За жилье с хорошими условиями придется заплатить 600 – 800 долларов (16 – 22 тысячи гривен) в месяц.