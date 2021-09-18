Заброшенные дома Америки в объективе Брайана Сансиверо: жуткие кадры, которые невозможно забыть
Источник:Insider
Фотограф Брайан Сансиверо уже более 10 лет фиксирует заброшенные дома в разных штатах Америки. Все свои работы он собрал в книге "Американский упадок: в забытых домах Америки".
Брайан Сансиверо ехал долгими дорогами Пенсильвании, пока его внимание не привлек старый дом. Он остановился рядом с яблоневым садом и поднялся до каменного дома, построенного примерно в 1700-х годах. Фотограф вспоминает, как смотрел в окно и заметил среди руин элегантное пианино. Он вошел внутрь, чтобы сделать несколько фотографий.
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Это случилось более 10 лет назад. Сегодня в коллекции Сансиверо более 100 заброшенных жилых домов со всей территории США.
Сансиверо фиксирует все: от полуразрушенных домов, где по легендам живут привидения, к домам, оставленных в первозданном виде, которые, кажется, замерли во времени. Сам фотограф описывает каждый дом как "временную капсулу", в которой сохранилась одежда, антиквариат, мебель и игрушки из разных эпох.
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Фотограф не меняет расположение предметов, чтобы полностью передать атмосферу упадка. Каждое такое фото – сокровище. От одних фотографий веет ностальгия, тогда как другие оставляют жуткое впечатление.
"Дом клоунов Кэтскилл"
Один из самых известных домов, которые сфотографировал Сансиверо, – "Дом клоунов Кэтскилл" в северной части Нью-Йорке. Дом был заполнен бело-красными карнавальными полосами, цирковым балдахином на потолке и "арлекиновым" узором на стенах. Ранее жилье принадлежало цирковой семьи. Сейчас оно полностью обновлено и отремонтировано.
Дом охотника
Любимый объект самого фотографа – дом охотника. Среди деталей, которые удалось зафиксировать, – коврик с тигра, старые винтовки и головы животного, прикрепленные к стене.
За каждым домом стоит своя история
Сансиверо сказал, что он ищет заброшенные дома, в которых есть история. Ее выдают оставленные предметы – это может быть как кукольный домик, так и портрет над камином. Все эти элементы рассказывают о бывших владельцах дома. Часто Сансиверо находит письма с именами хозяев, благодаря этому ему удается узнать больше об истории дома.
По его словам, заброшенные здания обычно имеют печальную предысторию. Один дом, который он сфотографировал, был заброшен после того, как его владельцев осудили за жестокое обращение с животными. Еще один – был переполнен ценным антиквариатом, но у владельцев не было наследников, которым бы все это перешло.
Многие дома, которые сфотографировал Сансиверо, сейчас снесены, проданы новым владельцам или полностью разрушены временем.