Если вы давно мечтаете о собственном жилье – теперь обзавестись им стало реально! Корпорация Недвижимости РИЕЛ объявила чрезвычайно выгодные условия для покупки квартиры.

Уже на этапе строительства можно приобрести желаемое жилье от РИЕЛ в кредит без залога. Подробнее об акционном предложеним рассказали в Корпорации Недвижимости РИЕЛ.

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Подробнее о предложении

РИЕЛ – Корпорация Недвижимости с безупречной репутацией: более 17 лет существует на рынке Украины, имеет 49 реализованных объектов и десятки новых комплексов, которые строятся.

В период с 1 декабря 2020 до 31 января 2021 года РИЕЛ и ПРАВЭКС БАНК предлагают выгодные условия на приобретение новой квартиры.

Беззалоговый "Европейский персональный кредит" позволяет наконец обзавестись собственным гнездышком в лучших объектах недвижимости РИЕЛ в Киеве и Львове. Базовая ставка составляет от 16,99% годовых на срок от 25 до 60 месяцев. Страховка составит 0%**.

Важно: в программе кредитования участвуют все 18 жилых комплексов Корпорации Недвижимости РИЕЛ в Киеве и Львове.

В предпраздничные дни действует настоящее праздничное предложение: ставка на беззалоговый "Европейский персональный кредит" уменьшена на 5% от базового показателя годовой процентной ставки на весь период кредитования, то есть ставка по кредиту составит 11,99%**. Или же предлагается нулевая годовая ставка на первые три месяца кредитования****, – рассказали подробности в РИЕЛ.

Мечтаешь о собственном жилье? Спеши в РИЕЛ / Фото riel

Кроме того, на период действия рождественской акции вдвое снижен размер разовой комиссии. Теперь она составляет всего 1%.

Но и на этом приятные сюрпризы от РИЕЛ не заканчиваются:

для практикующих медиков и IT-специалистов действует отдельная программа лояльности. Они имеют возможность взять кредит с пониженной на еще 1% годовой ставкой.

Условия Европейского персонального кредита

*Для ИТ-специалистов и медиков дополнительная скидка по кредиту – 1%.

** – для суммы кредита свыше 500 тыс. грн. Для суммы кредита 50-499 тыс. грн страхование 5,99%.

Обратите внимание: с 1 февраля 2021 снова будут действовать базовые условия кредитования. Спешите купить жилье по акционному предложению!

В РИЕЛ также отметили, что это – лишь первое из кредитных предложений. Планируется еще несколько программ с выгодными условиями для потенциальных покупателей для того, чтобы каждый мог обзавестись желанным жильем.

Многих клиентов больше привлекает классическая ипотека на готовое жилье – здесь тоже есть выгодные условия по процентной ставке 9,49% в первые 5 лет и сроком погашения до 20 лет! В таком случае размер разовой комиссии составляет 2,99%, – рассказали в РИЕЛ.

Ипотека: какие условия действуют

Чтобы узнать подробные условия программ общего кредитования – обращайтесь в отделы продаж КН РИЕЛ. Не теряйте свой шанс! Помните: мечты сбываются с РИЕЛ!

* Лицензия НБУ №7 от 18.04.2018. Банк зарегистрирован НБУ 29.12.1992 в Государственном реестре банков по №139.

** Реальная ставка по кредиту 18,3% при расчете на 36 месяцев.

*** Реальная ставка по кредиту 15,8% при расчете на 60 месяцев.

**** Реальная ставка по кредиту 19,6% при расчете на 60 месяцев.