Якщо ви давно мрієте про власне житло – тепер обзавестися ним стало реально! Корпорація Нерухомості РІЕЛ оголосила надзвичайно вигідні умови для купівлі квартири.

Вже на етапі будівництва ви можете придбати бажане житло від РІЕЛ у кредит без застави. Детальніше про акційну пропозицію розповіли у Корпорації Нерухомості РІЕЛ.

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Детальніше про пропозицію

РІЕЛ – Корпорація Нерухомості з бездоганною репутацією: понад 17 років існує на ринку України, має 49 реалізованих об'єктів та десятки нових комплексів, які будуються.

У період з 1 грудня 2020 року до 31 січня 2021 року РІЕЛ і ПРАВЕКС БАНК пропонують вигідні умови на придбання нової квартири.

Беззаставний "Європейський персональний кредит" дозволяє нарешті обзавестися власним гніздечком у найкращих об'єктах нерухомості РІЕЛ у Києві та Львові. Базова ставка складає від 16,99% річних на строк від 25 до 60 місяців. Страховка становитиме 0%**.

Важливо: у програмі кредитування беруть участь усі 18 житлових комплексів Корпорації Нерухомості РІЕЛ у Києві та Львові.

У передсвяткові дні діє справжня святкова пропозиція: ставку на беззаставний "Європейський персональний кредит" зменшено на 5% від базового показника річної відсоткової ставки на весь період кредитування, тобто ставка за кредитом складатиме 11,99%**. Або ж пропонується нульова річна ставка на перші три місяці кредитування****, – розповіли деталі у РІЕЛ.

Мрієш про власне житло? Поспішай в РІЕЛ / Фото riel

Крім того, на період дії різдвяної акції вдвічі знижено розмір разової комісії. Тепер вона становить лише 1%.

Але і на цьому приємні сюрпризи від РІЕЛ не закінчуються:

для практикуючих медиків та IT-фахівців діє окрема програма лояльності. Вони мають можливість взяти кредит зі зниженою на ще 1% річною ставкою.

Умови Європейського персонального кредиту

*Для ІТ-спеціалістів та медиків додаткова знижка по кредиту – 1%.

** – для суми кредиту понад 500 тис. грн. Для суми кредиту 50-499 тис. грн. страхування 5,99%.

Зверніть увагу: з 1 лютого 2021 року знову діятимуть базові умови кредитування. Поспішайте купити житло за акційною пропозицією!

У РІЕЛ також наголосили, що це – лише перша з кредитних пропозицій. Планується ще кілька програм з вигідними умовами для потенційних покупців для того, щоб кожен міг обзавестися омріяним житлом.

Багатьох клієнтів більше приваблює класична іпотека на готове житло – тут теж маємо вигідні умови з відсотковою ставкою 9,49% на перші 5 років і терміном погашення до 20 років! У такому випадку розмір разової комісії становить 2,99%, – розповіли в РІЕЛ.

Іпотека: які умови діють

Щоб дізнатися детальні умови програм спільного кредитування – звертайтеся до відділів продажу КН РІЕЛ. Не втрачайте свій шанс! Пам'ятайте: мрії здійснюються з РІЕЛ!

* Ліцензія НБУ №7 від 18.04.2018. Банк зареєстровано НБУ 29.12.1992 у Державному реєстрі банків за №139.

** Реальна ставка за кредитом 18,3% при розрахунку на 36 місяців.

*** Реальна ставка за кредитом 15,8% при розрахунку на 60 місяців.

**** Реальна ставка за кредитом 19,6% при розрахунку на 60 місяців.