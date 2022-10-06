Документ касается первичного рынка и повлияет на сделки по продаже жилья. По словам Елены Шуляк, законопроект облегчит доступ украинцев к новому жилью и будет способствовать росту объемов строительства.

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В то же время управляющий партнер юридической компании Winner. Игорь Ясько отмечает, что законопроект фактически сделает равноценными первичный и вторичный рынки, ведь все продажи с точки зрения налогообложения будут проходить как на вторичном рынке.

Как новые нормы повлияют на цены

Для застройщиков большой плюс в том, что теперь девелоперы будут платить НДС только при наличии дохода. Кроме того, освобождение от уплаты НДФЛ при продаже строящейся недвижимости тоже уменьшает налоговое давление на застройщиков.

По сути, будет снята дополнительная налоговая нагрузка на девелоперов, занимающихся сооружением жилых домов как физические лица,

– объясняет директор агентства недвижимости "КиевДомСервис" Андрей Романов.

Еще один положительный момент – в том, что налогообложение прибыли от перепродажи недостроенной недвижимости минимизирует спекулятивную составляющую на первичном рынке.

Популярная схема, при которой квартиры выкупались на ранних этапах строительства для последующей перепродажи, станет невыгодной: по каждому такому соглашению придется платить 18% НДФЛ. Тем, кто на этом зарабатывал, нововведение не понравится. Но реальные покупатели, напротив, выиграют, потому что им не придется бороться со спекулянтами во время поиска жилья.

Напрашивается вывод, что ценовая политика строительных компаний станет более мягкой. Ведь экономия на уплате налогов высвободит дополнительные ресурсы девелоперов. Однако на ценообразование налоговые вопросы если и влияют, то не в первую очередь. Главный вклад в стоимость жилья вносят: себестоимость строительных и отделочных материалов, затраты на рабочую силу. А поскольку из-за войны ситуация в экономике очень сложная, расходы бизнеса выросли многократно. Так что снижения цен на квадратные метры ждать не стоит. Все будет происходить наоборот.