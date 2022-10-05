Об этом, подытоживая тезисы "Первого форума восстановления. Житомирщина", рассказала глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк. Депутат подчеркнула, что Украина после войны не имеет шансов остаться такой, какой она была. И считает, что это – хорошая новость,

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Как объяснила Шуляк, восстановление Украины будет поэтапным. Сначала специалисты составят проектную документацию. Пока известно, что она будет содержать 7 разделов. Детальнее о каждом из них – дальше.

Украина европейская

Шуляк напомнила, что в настоящее время города работают по принципу "страна Европы восстанавливает область Украины". Концепт хорошо вписывается в идею децентрализации, которую власти обеспечили законодательно еще до войны.

"Для Житомирской области такой страной является Эстония. Эстонцы построят детсад в Овручской общине, помогут восстановить мост в Малинской общине, нескольким общинам области передают автобусы", – отметила Шуляк.

Украина безопасна

Европейские стандарты не всегда подходят Украине. Такие постройки защищают от дождя и солнца, но не от бешеного соседа. Согласно новому законодательству, украинские объекты обязательно должны содержать укрытия.

Украина комфортна

Важен не сам факт укрытия, а новая философия безопасности. Шуляк отметила, что для украинцев "бомбоубежище" – это темное подземелье, однако в ближайшие годы эту ассоциацию будут менять.

"Все мы ездим в метро – оно подземное, но красивое и комфортное. Да и кафе, ночные клубы, торговые центры часто располагают на "минус первом" этаже – и от этого они не превращаются в кадры из фильма ужасов. Именно такими и должны быть бомбоубежища. В школах, детсадах и университетах в таких укрытиях можно будет комфортно продолжать обучение даже во время воздушных тревог", – считает депутат.

Для восстановления Украины создадут самую масштабную электронную систему в мире

Украина современная

Наш законопроект о применении в Украине BIM-технологий – без преувеличения революция в украинском строительстве,

– подчеркивает Шуляк.

BIM-технологии – максимальная эффективность использования средств, увеличение количества построенных и реконструированных объектов, прозрачность строительства. Речь идет о виртуальном создании объекта, которое можно сделать еще до реального завершения. Оно детализирует все его физические, технические, технологические, временные, экологичные и стоимостные характеристики.

Украина правовая

Где застройщики – там скандалы и обманутые инвесторы. Этот принцип действовал в Украине десятилетиями. Но этим летом парламент принял законопроект №5091, с помощью которого государство сможет контролировать рынок первичной недвижимости. Документ содержит ряд предохранителей от мошенничества застройщиков и защищает права инвесторов.

Украина экологическая

Евростандарты – это не только современная архитектура. Много внимания в них уделяется экологической безопасности. Так, недавно Совет законодательно запретил использование асбеста при строительстве.

Еще одно важное решение – заводы по переработке строительного мусора.

Я встречалась с представителями израильской компании GreenMix, которые готовы инвестировать в строительство такого завода в Киевской области. Если проект окажется удачным, его можно будет масштабировать в других регионах Украины,

– рассказала Шуляк.

Украина энергосберегающая

Чтобы обеспечить тепло в домах, в этом году создан законопроект о комплексной термомодернизации зданий. Документ предусматривает введение новых минимальных требований к энергоэффективности. Новые объекты будут создаваться с учетом этих требований, старые – будут утепляться в соответствии с ними.