Студия RENESA похвасталась своим особым творением – Tin Tin Restaurant. Что можно сказать точно – посетители никогда не забудут проведённого здесь времени.

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Яркие впечатления с первого взгляда / Фото Archdaily

Как рассказали дизайнеры, интерьер заведения носит экспериментальный характер. Они пытались создать своеобразный толчок для желания гостей открывать все новое.

Мощный акцент на формы / Фото Archdaily

Особый цвет был выбран для отточки всеобщего впечатления от дизайна. Его идею соучредители вынашивали в течение длительного времени, когда путешествовали по миру.

Тренды дизайна интерьеров изменчивы, но правильно подобранная планировка и площадь квартиры помогут обустроить уют и комфорт на долгие годы. Ознакомьтесь с каталогом Корпорации Недвижимости РИЕЛ, чтобы выбрать самое удобное жилье для себя.

Незабываемое пространство / Фото Archdaily

Tin Tin Restaurant – это особое заведение, где все пронизано однородностью и гармонией. С первого взгляда интерьер кажется необычным, но благодаря этому ресторан навсегда остается в воспоминаниях гостей.