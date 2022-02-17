Студія RENESA похизувалася своїм особливим творінням – Tin Tin Restaurant. Що можна сказати точно – відвідувачі ніколи не забудуть проведеного тут часу.

Читайте також Найкращі райони Києва для купівлі житла: рейтинг від відомого девелопера

Яскраві враження з першого погляду / Фото Archdaily

Як розповіли дизайнери, інтер'єр закладу має експериментальний характер. Вони намагалися створити своєрідний поштовх для бажання гостей відкривати усе нове.

Потужний акцент на форми / Фото Archdaily

Особливий колір був обраний для відточення загального враження від дизайну. Його ідею співзасновники виношували впродовж тривалого часу, коли подорожували по світу.

Тренди дизайну інтер'єрів мінливі, але правильно підібране планування та площа квартири допоможуть облаштувати затишок та комфорт на довгі роки. Ознайомтесь із каталогом Корпорації Нерухомості РІЕЛ, щоб обрати найзручніше житло для себе.

Незабутній простір / Фото Archdaily

Tin Tin Restaurant – це особливий заклад, де все пронизане однорідністю та гармонією. З першого погляду інтер'єр видається незвичним, але завдяки цьому ресторан назавжди залишається у спогадах гостей.