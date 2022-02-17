Студія RENESA похизувалася своїм особливим творінням – Tin Tin Restaurant. Що можна сказати точно – відвідувачі ніколи не забудуть проведеного тут часу.
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Яскраві враження з першого погляду / Фото Archdaily
Як розповіли дизайнери, інтер'єр закладу має експериментальний характер. Вони намагалися створити своєрідний поштовх для бажання гостей відкривати усе нове.
Потужний акцент на форми / Фото Archdaily
Особливий колір був обраний для відточення загального враження від дизайну. Його ідею співзасновники виношували впродовж тривалого часу, коли подорожували по світу.
Незабутній простір / Фото Archdaily
Tin Tin Restaurant – це особливий заклад, де все пронизане однорідністю та гармонією. З першого погляду інтер'єр видається незвичним, але завдяки цьому ресторан назавжди залишається у спогадах гостей.