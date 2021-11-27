Об этом пишет CNBC. Рассказываем, что сейчас известно о рисках и какие меры будут применяться для решения потенциальных проблем.

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Вице-президент Бундесбанка Клавдия Буш заявила, что все индикаторы – цены и кредит – растут в Германии, а пандемия не имеет какого-либо существенного эффекта. Она добавила, что центробанк оценил отклонение рыночной цены недвижимости от финансовых показателей на 10 – 30%.

Эксперт также обратила внимание на 2 важные особенности:

переоцененная недвижимость часто находится вне больших городов,

а доля домохозяйств, ожидающих дальнейшего роста цен, составила 90%.

В своем последнем отчете о финансовой устойчивости Бундесбанк рекомендует немецким кредиторам создать резервы капитала для решения потенциальных проблем на рынке жилья.

Регулятор также беспокоит, что завышенная цена недвижимости приводит к переоценке банками стоимости залогового имущества, что делает их более уязвимыми к потенциальному изменению цены в будущем.

Бундесбанк предупреждает, что рост цен на кредиты в секторе недвижимости вместе с ухудшением способности заемщиков обслуживать свой долг может поставить под угрозу стабильность финансовой системы.

Напомним, что ранее ЕЦБ предупредил о завышенной оценке активов, в том числе недвижимости.