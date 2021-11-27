Про це пише CNBC. Розповідаємо, що на разі відомо про ризики та які міри будуть застосовуватися для розв'язання потенційних проблем.

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Віцепрезидент Бундесбанку Клавдія Буш заявила, що всі індикатори – ціни та кредит – зростають в Німеччині, а пандемія не має якогось суттєвого ефекту. Вона додала, що центробанк оцінив відхилення ринкової ціни нерухомості від її фінансових показників на 10 – 30%.

Експертка також звернула увагу на 2 важливі особливості:

переоцінена нерухомість часто знаходиться поза великими містами,

а частка домогосподарств, що очікують подальшого росту цін, склала 90%.

У своєму останньому звіті про фінансову стабільність Бундесбанк рекомендує німецьким кредиторам створити резерви капіталу для розв'язання потенційних проблем на ринку житла.

Регулятора також непокоїть, що завищена ціна нерухомості призводить до переоцінки банками вартості заставного майна, що робить їх більш вразливими до потенційної зміни ціни в майбутньому.

Нагадаємо, що раніше ЄЦБ попередив про завищену оцінку активів, зокрема нерухомості.