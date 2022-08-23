Статус проєкту закону змінився учора, 22 серпня. Про це йдеться на сайті Верховної Ради України.

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Що передбачає законопроєкт

Законопроєкт передбачає створення в Україні мережі бомбосховищ, зокрема й у новобудовах. Містобудівна документація повинна включати інформацію про заплановані інженерно-технічні заходи цивільного захисту.

Важливо, що орган державного архітектурно-будівельного контролю зможе відмовити у видачі сертифіката про готовність будівлі до експлуатації, якщо забудовник проігнорує обладнання бомбосховища в будинку.

Також у текст законопроєкту передбачено створення інженерно-технічних засобів для евакуації маломобільних громадян у будівлях, де постійно проживають понад 50 людей, та в спорудах, де тимчасово можуть розміщуватися понад 100 осіб.

Сьогодні Україна, як ніколи, потребує розбудови мережі надійних укриттів та сховищ, які забезпечать захист людей від ризиків, пов’язаних з бойовими діями. Розбудова такої мережі має стати обов’язковою та повсюдною, що дозволить зробити наші громади більш безпечними та захищеними,

– прокоментував прийняття закону міністр розвитку громад та територій України Олексій Чернишов.

Головні ініціативи закону:

врахування заходів цивільного захисту ще на стадії розробки будівельної документації;

спрощення процедури передачі земельних ділянок для будівництва бомбосховищ;

обов’язкове розміщення споруд цивільного захисту (укриттів, сховищ, бомбосховищ) при будівництві об’єктів, на яких будуть постійно перебувати понад 50 осіб або періодично перебувати понад 100 осіб;

необхідність утримання укриттів в постійній готовності.

Зверніть увагу. Дніпропетровські архітектори запустили виготовлення довготривалих оборонних точок (DOT). Це модульні укриття, які можна використовувати як у громадських місцях, так і на приватній території. Автори проєкту зазначають, що бетонна конструкція витримує великий діапазон калібрів, є вогнестійкою та підтримує безпечний температурний режим.