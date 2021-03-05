Обои или краска: как сделать выбор для квартиры
Обои и покраска – два самых популярных и востребованных решения для отделки стен в жилой недвижимости.
Источник:Инстаграм Yaranga Interior Design
Какой из вариантов больше подойдет для квартир и домов – рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.
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Что лучше обои или покраска? Сразу скажу: нет правильного ответа. Все зависит от поставленной задачи,
– отметила дизайнер интерьера Анастасия.
Когда следует выбирать краску
- Если вам нужен особый оттенок – его можно "намешать". Для этого обратитесь к специалистам в салоне, они помогут вам разгадать формулу цвета, который понравился.
- Нужны обновления. Краску можно использовать практически на любых поверхностях и выгодно подчеркнуть фактуру стены. Кроме того, для этого не требуется начинать масштабные ремонтные работы.
У краски есть множество преимуществ / Фото stroy-podskazka
- Нужна перестановка.
В этом плане обои проигрывают из-за того, что вы можете увидеть яркое пятно, где стоял шкаф и выгоревшее место вокруг,
– пояснила дизайнер интерьера.
- Нужны белые стены. В таком случае краска является самым оптимальным вариантом.
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Когда выбирать обои
- Если хочется добавить интерьеру глубины и характера. Обои также можно использовать для акцента в помещении.
- Ремонт без заморочек. По словам дизайнеров интерьера, найти подходящие обои гораздо проще, чем краску.
Обои пользуются наибольшим спросом среди владельцев квартир / Фото trizio
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