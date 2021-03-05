Обои и покраска – два самых популярных и востребованных решения для отделки стен в жилой недвижимости.

Какой из вариантов больше подойдет для квартир и домов – рассказали дизайнеры интерьера из Yaranga Interior Design.

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Что лучше обои или покраска? Сразу скажу: нет правильного ответа. Все зависит от поставленной задачи,

– отметила дизайнер интерьера Анастасия.

Когда следует выбирать краску

Если вам нужен особый оттенок – его можно "намешать". Для этого обратитесь к специалистам в салоне, они помогут вам разгадать формулу цвета, который понравился.

– его можно "намешать". Для этого обратитесь к специалистам в салоне, они помогут вам разгадать формулу цвета, который понравился. Нужны обновления. Краску можно использовать практически на любых поверхностях и выгодно подчеркнуть фактуру стены. Кроме того, для этого не требуется начинать масштабные ремонтные работы.

У краски есть множество преимуществ / Фото stroy-podskazka

Нужна перестановка.

В этом плане обои проигрывают из-за того, что вы можете увидеть яркое пятно, где стоял шкаф и выгоревшее место вокруг,

– пояснила дизайнер интерьера.

Нужны белые стены. В таком случае краска является самым оптимальным вариантом.

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Когда выбирать обои

Если хочется добавить интерьеру глубины и характера . Обои также можно использовать для акцента в помещении.

. Обои также можно использовать для акцента в помещении. Ремонт без заморочек. По словам дизайнеров интерьера, найти подходящие обои гораздо проще, чем краску.

Обои пользуются наибольшим спросом среди владельцев квартир / Фото trizio