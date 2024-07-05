7 цветов, которые идеально сочетаются с зеленым: о некоторых вы точно не догадывались
Источник:Homes & Gardens
Зеленый – это цвет, который всегда в моде. Он изысканный и успокаивающий, поэтому дизайнеры часто используют его в интерьерах, где надо добавить глубины и характера.
От темных драгоценных оттенков до светлых оливковых – почти все тона зеленого универсальны и сочетаются как с холодными, так и с теплыми цветами. В конце концов, выбор оттенка зависит от атмосферы, которую вы планируете создать в той или иной комнате.
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Если говорится об изысканном и роскошном пространстве, стоит использовать темно-зеленый. Если нужно создать успокаивающую атмосферу с ощущением комфорта, то это должен быть оливковый или бледно-зеленый. Вот лучшие "пары" для зеленого и варианты их сочетаний.
Бледно-розовый
Вишнево-красный
Шоколадно-коричневый
Другие оттенки зеленого
Бежевый
Латунный
Жженый апельсин
Темно-зеленый и оливковый – особые оттенки, которые дизайнеры называют "вечными". То есть это тона, что всегда будут в тренде.