Второй цвет всегда нужно выбирать с осторожностью – он способен ограничивать основной тон. Вот пять комбинаций с желтым, которые всегда и повсюду уместны.

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Желтый и синий

Сине-желтая ванная комната / Фото Simon Brown

Желтый и зеленый

Яркая спальня с ботаническими зелеными обоями / Фото Simon Brown

Желтый и белый

Белый идеально сочетается с теплым горчичным.

Желтый и розово-красный

Желтый амбар с красноватым оттенком розового / Фото Chris Snook

Желтый и черный

Классический вариант для любого интерьера / Фото Future