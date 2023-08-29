Второй цвет всегда нужно выбирать с осторожностью – он способен ограничивать основной тон. Вот пять комбинаций с желтым, которые всегда и повсюду уместны.
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Желтый и синий
Сине-желтая ванная комната / Фото Simon Brown
Желтый и зеленый
Яркая спальня с ботаническими зелеными обоями / Фото Simon Brown
Желтый и белый
Белый идеально сочетается с теплым горчичным.
Желтый и розово-красный
Желтый амбар с красноватым оттенком розового / Фото Chris Snook
Желтый и черный
Классический вариант для любого интерьера / Фото Future