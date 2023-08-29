Другий колір завжди треба вибирати з обережністю – він має здатність обмежувати основний тон. Ось п'ять комбінацій з жовтим, які завжди та всюди доречні.
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Жовтий і синій
Синьо-жовта ванна кімната / Фото Simon Brown
Жовтий і зелений
Яскрава спальня з ботанічними зеленими шпалерами / Фото Simon Brown
Жовтий і білий
Білий ідеально поєднується з теплим гірчичним / Фото James McDonald
Жовтий і рожево-червоний
Жовта комора з червонуватим відтінком рожевого / Фото Chris Snook
Жовтий і чорний
Класичний варіант для будь-якого інтер'єру / Фото Future