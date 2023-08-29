С желтым сочетайте эти цвета: эксперты говорят, что результат будет невероятным
29 августа 2023, 19:16Читати новину українською
Источник:Homes & Gardens
Желтый – солнечный, теплый цвет, который нужно уметь совмещать с другими. Как известно, парами для желтого могут стать классические синий и зеленый, но есть и более необычные варианты.
Второй цвет всегда нужно выбирать с осторожностью – он способен ограничивать основной тон. Вот пять комбинаций с желтым, которые всегда и повсюду уместны.
Обратите внимание Благотворительность и укрепление экономики: как КН РИЭЛ приближает победу Украины