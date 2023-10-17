Дом с четырьмя спальнями решили не просто продать, а выставить на аукцион. Эту "капсулу времени" заберет человек, действительно готовый отдать много денег за ретро.

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Прекрасный дом, который не обновляли с 1960-х

Дом расположен в тихом углу улицы, недалеко от ипподрома Эйнтри. На фото из объявления видно, что передняя часть собственности имеет кирпичное ограждение и кусты, что отлично подходит для тех, кто ищет дополнительное уединение. Задний сад также огорожен, что свидетельствует о хорошем уровне безопасности.

Зайдя в дом, вы попадете в большой коридор с красивым оригинальным полом. На нижнем этаже есть одна большая спальня, кухня, подсобная комната, ванная и гостиная.



Кухня очень понравится тем, кто поклонник ретро / Фото SDL Property Auctions

Наверху есть дополнительная ванная комната и три спальни с деревянным полом, плиткой и огромными окнами. Там каждая деталь в стиле ретро. В одной из спален больше внимания привлекают тумбы, шторы, люстры и настольная лампа. Они указывают на то, что дом действительно "заморожен во времени".



Спальня 1960-х / Фото SDL Property Auctions

В описании указано: "Этот получастный дом с четырьмя спальнями расположен в тупике. Полный характера и готов для того, чтобы вы оставили на нем свою печать, это помещение предлагает столько возможностей для использования, например как большой семейный дом или переоборудованная квартира. Все местные транспортные связи и магазины расположены рядом.



Ванная комната в голубом цвете / Фото SDL Property Auctions