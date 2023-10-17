Будинок із чотирма спальнями вирішили не просто продати, а виставити на аукціон. Цю "капсулу часу" забере людина, яка справді готова віддати багато грошей за ретро.

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Чудовий будинок, який не оновлювали з 1960-х

Будинок розташований у тихому кутку вулиці, неподалік від іподрому Ейнтрі. На фото з оголошення видно, що передня частина власності має цегляну огорожу та кущі, що чудово підходить для тих, хто шукає ще додаткового усамітнення. Задній сад також обгороджений, що свідчить і про добрий рівень безпеки.

Зайшовши в будинок, ви потрапите у великий коридор з красивою оригінальною підлогою. На нижньому поверсі є одна велика спальня, кухня, підсобна кімната, ванна кімната та вітальня.



Кухня дуже сподобається тим, хто прихильник ретро / Фото SDL Property Auctions

Нагорі є додаткова ванна кімната та три спальні з дерев'яною підлогою, плиткою та величезними вікнами. Там кожна деталь у стилі ретро. В одній зі спалень найбільше увагу привертають тумби, штори, люстри та настільна лампа. Вони вказують на те, що будинок справді "заморожений у часі".



Спальня 1960-х / Фото SDL Property Auctions

В описі вказано: "Цей напівприватний будинок із чотирма спальнями розташований у глухому куті. Сповнений характеру та готовий для того, щоб ви залишили на ньому свою печать, це помешкання пропонує стільки можливостей для використання, наприклад як великий сімейний будинок чи переобладнана квартира. Усі місцеві транспортні зв'язки та магазини розташовані поруч".



Ванна кімната в блакитному кольорі / Фото SDL Property Auctions