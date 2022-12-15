На Буковине помещение начальной школы переоборудовали в жилье для переселенцев

Благодаря совместным усилиям жителей села Онут Черновицкой области? на Буковине появилось жилье для 60 вынужденных переселенцев. Для этого община реконструировала местную начальную школу.

На ремонт здания потратили 10 миллионов гривен из бюджета территориального общества. В то же время учащиеся пока будут учиться в соседней школе.

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Школа оснащена всем необходимым для жизни

В помещении достроили корпус, где разместили туалеты и душевые комнаты, а также стиральные машины. В бывших учебных классах обустроили спальни и кухню. В каждой переоборудованной комнате предусмотрено четыре спальных места. Волонтеры предоставили бытовую технику, мебель, постельное белье и запасы еды.



В каждой комнате по 4 спальных места / Скриншот 24 канала

Сейчас здесь проживает 15 человек, однако планируется, что вскоре в бывшую школу заедет еще 45 переселенцев, нуждающихся в убежище. В основном здесь оседают те, кто переехал из Запорожской области. Также есть жители Херсона.



В помещении достроили корпус, где разместили туалеты и душевые комнаты / Скриншот 24 канала