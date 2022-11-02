Проєкт буде реалізуватися на основі державно-приватного партнерства (ДПП) із метою інтеграції переселенців в економіку субрегіону.

Варто знати Вперше на EXPO Real: хто представляв Україну на найбільшій виставці нерухомості у Європі

Скільки осіб отримають прихисток після реалізації проєкту

Відомо, що у закинутих будівлях двох санаторіїв "Рубін" та "Янтар" облаштують житло із їдальнями та соціальними центрами. Відтак вдасться отримати додаткові 32 тисяч метри квадратних, де можна розселити внутрішніх переселенців, які прибувають на Львівщину.

За прогнозами, в приміщенні колишніх санаторіїв зможуть поселити від 1,6 – 3 тисяч осіб. Йдеться як про сім'ї, так і про самотніх людей, які потребують житла.

11-поверхові санаторії збудували у Трускавці на початку 1980-х років. Зараз вони входять до ПрАТ "Трускавецькурорт", на яке нещодавно було накладено арешт у межах кримінального провадження щодо відчуження майна об’єктів нерухомості, які перебували в управлінні Федерації професійних спілок України, ПрАТ "Укрпрофоздоровниця" та ПрАТ "Укрпрофтур".

До теми Які підземні паркінги можуть стати бомбосховищами: пояснення девелопера

Партнер Integrites Олег Загнітко нагадав, що обидві будівлі були законсервовані на початку російської агресії у 2014 – 2015 роках. Наразі, за його словами, їхній простій лише шкодить Трускавцю.

Для міської громади залишатиметься проблемою відмирання, ерозія соціальної тканини громади та криміналізація мікрорайону – і залишатиметься стільки, скільки пустуватиме нерухомість,

– пояснив Загнітко.

Наразі Integrites опікується юридичним та фінансовим структуруванням із метою перепланування та перепрофілювання декількох будівель у центрі міста. Це дасть змогу швидко ревіталізувати мікрорайон у курортному субрегіоні із залученням низки ресурсних джерел.

Проєкт у Трускавці є частиною Rehousing Ukraine Initiative (Ініціативи житлового забезпечення України). Наразі ініціативи ІЖУ направлені на відновлення країни після російського вторгнення. Одним із аспектів діяльності є також забезпечення переселенців якісним житлом.