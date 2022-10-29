Воины со шпателем: как создают жилье для вынужденных переселенцев в Ивано-Франковске

На Прикарпатье отремонтируют заброшенное общежитие и гостиницу. Восстановленные сооружения будут использовать как временное убежище для переселенцев.

Ремонтом зданий в Ивано-Франковске займутся волонтеры. Всего новое жилье получат 700 человек.

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Как рассказали архитекторы проекта, это будет временное, но комфортное убежище. Вместо школьных спортзалов переселенцы будут жить в отдельных комнатах. В настоящее время работают над перепланировкой бывшего помещения городского департамента образования. Раньше помещение напоминало один большой зал. Однако сегодня здесь установили стены, которые обеспечат жильцам приватность.

Мы не хотим, чтобы люди жили как в спортзале в школе, все вместе. Мы хотим сделать отдельные комнаты на 2 – 3 человека, на семью,

– рассказывает архитектор проекта Варвара Ягнышева.

Большинство строителей – вынужденные переселенцы, без предварительного опыта ремонтных работ.

Это общее дело помогло мне быть полезной, легче себя чувствовать. Я понимаю, что наши воины на фронте воюют, а я как воин со шпателем. Воюю здесь, делаю полезное дело для украинцев,

– говорит волонтер Анастасия.

Переоборудованием старых построек под жилье занимается урбанистическая платформа. Это уже третий жилищный объект, куда планируют поселить полторы сотни беженцев.

Здесь 2 этажа всего, первый этаж можно будет адаптировать для людей с инвалидностью. В случае отеля – он дальше от центра, поэтому будем там поселять работающих мобильных,

– рассказывает менеджер по коммуникациям Оксана Городовская.

Здание гостиницы рассчитано на 90 человек – еще один волонтерский проект. Здание долго простаивало. С началом войны владелица отдала ее в пользование города на 4 года.

Отремонтировать каждый из этих объектов стоит более 200 тысяч евро. Все работы волонтеры проводят за пожертвования благотворителей или грантовые деньги. К ремонтным работам, кроме переселенцев, привлекают также профессиональных мастеров.