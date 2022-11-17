Рынок недвижимости в Ивано-Франковске приходит в себя после стагнации: кто покупает жилье

Рынок вторичной недвижимости Ивано-Франковска постепенно оживает. Предложений стало заметно больше, так же возрос и спрос.

Об основных тенденциях рынка недвижимости Ивано-Франковска, категориях покупателей и их приоритетах – читайте дальше.

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Активность на рынке вторичной недвижимости Ивано-Франковска

В мае 2022 года цена аренды жилья в Ивано-Франковске выросла почти на 128% против октября 2021 года. Спрос повысился всего на 42%, а количество предложений сократилось на 73%.

После открытия государственных реестров в начале мая появился спрос на покупку жилой недвижимости. В целом рынок местной "вторички" определяют несколько тенденций:

формирование отложенного спроса;

отсутствие кредитования, ипотек, лизинга;

отсутствие законодательных актов о компенсации.

При этом рынок вторичной недвижимости уверенно побеждает жилье в новостройках. Люди выбирают готовые к заселению дома, где не нужно самостоятельно проводить ремонтные работы.

Кто и за сколько ищет квартиры в Ивано-Франковске

Основной запрос – 1- и 2-комнатные квартиры с площадью до 75 квадратных метров. Потребляются 3- и 4-комнатные квартиры. Покупают целыми семьями. Такое жилье ищут преимущественно в окрестностях или в населенных пунктах в 5 – 10 километрах от Ивано-Франковска.

Частные коттеджи также рассматривают. Преимущественно ими интересуются выходцы из небольших населенных пунктов или состоятельные переселенцы.

Категории потенциальных покупателей

Потенциальные покупатели сейчас ходят на обзоры, общаются с посредниками, но не спешат с покупкой. Чаще всего до последнего этапа (заключения договора купли-продажи) все-таки доходят:

Обитатели периферии. Безработица побуждает людей отправляться в большие города в поиске работы.

Молодые семьи. Речь идет о тех, кто планировал покупку квартиры еще до войны. Остро тема собственного жилья возникает в момент ожидания пополнения.

Специалисты из других городов. Многие украинские компании переехали в западные регионы на постоянное место работы.

ВПЛ. При этом только 26% временно перемещенных лиц готовы оставаться на новом месте.

Покупки в целях инвестиций также присутствуют. Владельцы новых жилых объектов понимают, что после победы Украины спрос резко увеличится. Он сформирует новую ценовую политику. Как только люди окажутся в полной безопасности и получат соответствующие гарантии, рынок снова заработает по полной. Поэтому квартиру или дом удастся продать подороже. С осторожностью сейчас следует относиться только к покупке жилой недвижимости с целью сдачи внаем.