В Вулф-Сити продают новый контейнерный дом за 1579997 долларов. В стоимость входит огромный участок площадью 62 гектара. Уникальная собственность расположена примерно в двух часах езды к северу от Далласа.

Обратите внимание Покупка строящегося жилья через форвардные контракты: как это работает

"Мечта охотника"

Дом-контейнер с одной спальней и ванной комнатой полностью меблирован и готов к заселению. "Все, что вы видите на фотографиях, останется в доме. Единственное, чего нет, это кухонная утварь, как кастрюли и сковородки", – говорит агент по листингу.

Интерьер помещения просто великолепен. Глядя на экстерьер многие не надеются увидеть светлый современный дизайн, излучающий уют.

Великолепный интерьер с белыми стенами / Фото Shoot to Sell

Сейчас на территории нет света и воды, но есть генератор, компостный туалет и резервуар для воды. Пруд на территории пока не зарыбнен, но это не означает, что он не может стать раем для рыбака.

Одним из преимуществ собственности является близость к метро Далласа – ехать всего 113 километров. "Это идеальное расстояние. Если кто хочет доехать на работу, он может это сделать или если он хочет просто быстро отдохнуть на выходных", – отмечает агент.