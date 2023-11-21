У Вулф-Сіті продають новий контейнерний будинок за 1 579 997 доларів. До вартості входить величезна ділянка площею 62 гектари. Унікальна власність розташована приблизно за дві години їзди на північ від Далласа.

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"Мрія мисливця"

Будинок-контейнер з однією спальнею та ванною кімнатою повністю мебльований і готовий до заселення. "Усе, що ви бачите на фотографіях, залишиться в домі. Єдине, чого немає, це кухонне начиння, як-от каструлі та сковорідки", – каже агент з лістингу.

Інтер'єр помешкання просто чудовий. Дивлячись на екстер'єр багато хто не сподівається побачити світлий сучасний дизайн, який випромінює затишок.

Чудовий інтер'єр з білими стінами / Фото Shoot to Sell

Наразі на території немає світла та води, але є генератор компостний туалет і резервуар для води. Ставок на території наразі не зарибнений, але це не означає, що він не може стати раєм для рибалки.

Однією з переваг власності є близькість до метро Далласа – їхати всього 113 кілометрів. "Це ідеальна відстань. Якщо хтось хоче доїхати на роботу, він може це зробити або якщо він хоче просто швидко відпочити на вихідних", – зазначає агент.