Реально ли это объявление и что кроется за заоблачной стоимостью предложения рассказал гендиректор риелторского объединения "Простор" Сергей Курганов.

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Что предлагают покупателям за почти 50 миллионов гривен

Квартира в бетонно-монолитном доме с 3-метровыми потолками, панорамными окнами и готовым ремонтом выставлена на продажу за 1,3 миллиона долларов (около 50 миллионов гривен). Площадь квартиры составляет 165 квадратных метров, а над интерьером работала студия YoDeezen.



Над интерьером работала студия YoDeezen / Фото Rieltor.ua

В объявлении о продаже указано, что квартира содержит:

большую кухню-гостиную,

3 отдельные спальные комнаты,

2 санузла,

2 гардеробные,

отдельный хозяйственный блок (прачечная),

открытый балкон.



В квартире использован натуральный мрамор / Фото Rieltor.ua

Также здесь установлена система "умного дома", современная система кондиционирования и рекуперации воздуха, подогрев полов. Среди других особенностей квартиры использование натурального мрамора и обшивка панелями из итальянского мореного дуба, завезенного из Италии. Панорамные окна дома выходят на НСК "Олимпийский".

В самом комплексе есть большой бассейн на крыше дома, тренажерный зал, спортивная площадка, зона BBQ, коворкинг и подземный паркинг. К слову, в стоимость предложения также входят 2 парковочных места.



На крыше оборудован бассейн / Фото Rieltor.ua

Реально ли это предложение

По словам Сергея Курганова, эта квартира – не единичный случай. В этом же доме предлагают жилье за 1,9 миллиона долларов.

Эксперт отмечает, что на этот объект уже "набросились" разные агентства по продаже недвижимости, поэтому нужно искать первоисточник и общаться с представителем владельца.

Квартира реальная. Это дизайнерский проект. Исходя из того, что по индексации, предложение появилось сейчас, есть большая вероятность, что завтра его будут "продавать" все. Это просто привлечение внимания к агентствам,

– объясняет Сергей Курганов.



Площадь квартиры составляет 165 квадратных метров / Фото Rieltor.ua

Риэлтор рассказывает, что обнаружить агентства, которые размещают эту квартиру для повышения рейтинга – просто. Нужно только позвонить по телефону и договориться о просмотре. Если сразу согласятся, то квартира действительно продается, а если начнут переносить просмотр на другие дни, ссылаться на отсутствие ключей, это обычное привлечение внимания.



В квартире есть 3 изолированных спальни / Фото Rieltor.ua

Курганов добавляет, что такие апартаменты продают те, кто пока не нуждается в дополнительном жилье.

На содержание таких апартаментов нужно тратить значительные средства, которых у владельца может не быть, если квартира ему перешла, например, по наследству. Довольно часто люди вкладывают средства в подобные помещения, а затем пытаются их продать,

– объясняет он.

Риелтор добавляет, что цены на такую недвижимость не всегда адекватны. Часто, за переданными по наследству домом никто не ухаживал несколько лет, но из-за привлекательного расположения или большой площади продавцы пытаются выторговать гораздо больше, чем позволяет рынок. Покупатели потом сталкиваются с тем, что жилье нуждается в дополнительных капиталовложениях на ремонт. Поэтому с такими соглашениями следует соблюдать осторожность.

Как выглядят помещения в квартире за 50 миллионов / Фото Rieltor.ua