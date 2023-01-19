Чи реальне це оголошення та що криється за захмарною вартістю пропозиції – розповів гендиректор рієлторського об’єднання "Простор" Сергій Курганов.

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Що пропонують покупцям за майже 50 мільйонів гривень

Квартира у бетонно-монолітному будинку із 3-метровими стелями, панорамними вікнами та готовим ремонтом виставлена на продаж за 1,3 мільйона доларів (майже 50 мільйонів гривень). Площа помешкання становить 165 квадратних метрів, а над інтер'єром працювала студія YoDeezen.



Над інтер'єром працювала студія YoDeezen / Фото Rieltor.ua

В оголошенні про продаж зазначено, що квартира містить:

велику кухню-вітальню,

3 окремі спальні кімнати,

2 санвузли,

2 гардеробні,

окремий господарський блок (пральню),

відкритий балкон.



У квартирі використано натуральний мармур / Фото Rieltor.ua

Також тут встановлено систему "розумного дому", сучасну систему кондиціювання та рекуперації повітря, підігрів підлоги. Серед інших особливостей квартири – використання натурального мармуру та обшивка панелями з італійського мореного дуба, завезеного із Італії. Панорамні вікна помешкання виходять на НСК "Олімпійський".

У самому комплексі є великий басейн на даху будинку, тренажерний зал, спортивний майданчик, зона BBQ, коворкінг та підземний паркінг. До слова, у вартість пропозиції також входять 2 паркувальні місця.



На даху облаштований басейн / Фото Rieltor.ua

Чи реальна ця пропозиція

За словами Сергія Курганова, ця квартира – не одиничний випадок. В цьому самому будинку пропонують житло за 1,9 мільйона доларів.

Експерт наголошує, що на об'єкт уже "накинулися" різні агенції з продажу нерухомості, тому потрібно шукати першоджерело та спілкуватись з представником власника.

Квартира реальна. Це дизайнерський проєкт. Виходячи з того, що по індексації пропозиція з'явилась зараз, є велика ймовірність, що завтра її будуть "продавати" всі. Це просто привернення уваги до агенцій,

– пояснює Сергій Курганов.



Площа помешкання становить 165 квадратних метрів / Фото Rieltor.ua

Рієлтор розповідає, що виявити агенції, які розміщують цю квартиру для підвищення рейтингу, – просто. Потрібно лише зателефонувати і домовитись про перегляд. Якщо одразу погодяться, то квартира дійсно продається, а якщо почнуть переносити перегляд на інші дні, посилатись на відсутність ключів, то це звичайне привернення уваги.



У квартирі є 3 ізольовані спальні / Фото Rieltor.ua

Курганов додає, що такі апартаменти продають ті, хто наразі не потребує додаткового житла.

На утримання таких апартаментів потрібно витрачати значні кошти, яких у власника може не бути, якщо квартира йому перейшла, наприклад, у спадок. Досить часто люди вкладають кошти в подібні помешкання, а потім намагаються їх продати,

– пояснює він.

Рієлтор додає, що ціни на таку нерухомість не завжди адекватні. Часто за переданими в спадок будинком ніхто не доглядав декілька років, але через привабливе розташування чи велику площу продавці намагаються вторгувати значно більше, ніж дозволяє ринок. Покупці ж потім стикаються із тим, що житло потребує додаткових капіталовкладень на ремонт. Тож із такими угодами слід бути обережними.

Який вигляд мають приміщення у квартирі за 50 мільйонів / Фото Rieltor.ua